Do šestitisícového městečka Bad Grönenbach ležícím nedaleko hranice mezi Bavorskem a Bádenskem-Württemberskem se sjel velký počet hasičských aut, sanitek i policejních vozů. Bližší okolnosti případu zatím nejsou známy.
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Rybáři spící ve stanu unikli otravě oxidem uhelnatým, zachránil je kapr
Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn, který nijak nepáchne. Vzniká nedokonalým spalováním látek obsahujících uhlík, kdy není k dispozici dostatek kyslíku k jejich úplné přeměně na oxid uhličitý.
Při vdechnutí omezuje přenos kyslíku z plic do tkání. Prvními příznaky otravy je bolest hlavy, nevolnost, závratě a únava. Při vyšších koncentracích hrozí bezvědomí i smrt.