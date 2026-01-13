Chystá se atentát na prezidenta, tvrdí kostarická kontrarozvědka před volbami

Kostarická tajná služba DIS v úterý oznámila, že se dozvěděla o plánu zavraždit tamního prezidenta Rodriga Chavese. Zjištění o údajném plánu na zavraždění hlavy státu představitelé rozvědky zveřejnili jen několik týdnů před únorovými všeobecnými volbami.
Šéf kontrarozvědky DIS Jorge Torres uvedl, že se v souvislosti s věcí obrátil na prokuraturu. Podle něj se tajná služba o chystaném atentátu dozvěděla z důvěrných zdrojů.

„Dostali jsme důvěrnou informaci, která nás varovala, že byl najat vrah, aby se pokusil zavraždit prezidenta,“ uvedl Torres.

Vinen z pokusu o atentát na Trumpa, řekla porota o muži s puškou na Floridě

Chaves je na konci svého prezidentského mandátu a o další se už nemůže ucházet. V prezidentských volbách však podpořil kandidátku Lauru Fernándezovou, která je podle průzkumů v čele preferencí.

Na to, aby Fernándezová byla zvolena, musí dostat přes 40 procent hlasů, jinak se v dubnu bude konat druhé kolo voleb. Obyvatelé Kostariky budou v únoru vybírat i nové členy parlamentu.

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Expremiér Fiala vyčetl Babišové vládě čistky i to, že otáčí Česko na východ

Bývalý premiér a předseda ODS Petr Fiala ve Sněmovně před hlasováním o důvěře...

Bývalý premiér a končící předseda ODS Petr Fiala vyčetl před hlasováním o důvěře vládě ANO, SPD a Motoristů sobě čistky na úřadech, to, že se chystá zrušit služební zákon a velké přešlapy v...

13. ledna 2026  20:17,  aktualizováno  21:20

Daň na slazené nápoje? Miliardová úspora a štíhlejší Česko, tvrdí studie

Slazené nealkoholické nápoje

Zavedení daně ve výši 20 procent na slazené nápoje by mohlo Česku přinést zásadní zdravotní i finanční úlevu. Think tank Ministr zdraví ve své nové studii spočítal, že tento krok by během deseti let...

13. ledna 2026  17:31,  aktualizováno  21:08

Babiš žádá o důvěru, dostane ji i od SPD. Muniční iniciativa se bude dál řešit

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (13. ledna...

Vláda Andreje Babiše, která se opírá o 108 poslanců ANO, SPD a Motoristů sobě, žádá poslance o důvěru. Babiš slíbil poslancům SPD, že muniční iniciativu na pomoc Ukrajině, která hnutí Tomia Okamury...

13. ledna 2026  5:55,  aktualizováno  21:02

Bude moci kandidovat? Le Penovou čeká okamžik pravdy, odvolací proces začal

Francouzská krajně pravicová politička Marine Le Penová odchází ze soudní...

Francouzská krajně pravicová politička Marine Le Penová v úterý na úvod svého odvolacího procesu kvůli zpronevěře peněz pro europarlamentní asistenty obvinila Evropský parlament z toho, že ji nijak...

13. ledna 2026  14:30,  aktualizováno  20:54

Led na Labi uzavřel vodní cestu od hranic s Německem k Pardubicím

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s...

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s Německem (SRN) ke Střekovu v Ústí nad Labem. Důvodem je nahromaděný led v řece, vyplynulo z úterního sdělení státního...

13. ledna 2026  20:48

Ukrajinský exministr obrany energetiku zatím nepovede, parlament ho nepodpořil

Ukrajinský ministr obrany Denys Šmyhal a švédský ministr obrany Pal Jonson...

Ukrajinský parlament v úterý nepodpořil jmenování končícího ministra obrany Denyse Šmyhala do čela resortu energetiky a na pozici vicepremiéra. Napsala to ukrajinská média s odvoláním na záběry ze...

13. ledna 2026  17:33,  aktualizováno  20:26

Pokračujte, převezměte kontrolu, pomoc je už na cestě, burcuje Trump Íránce

Americký prezident Donald Trump hovoří s médii v zahradě Bílého domu ve...

Americký prezident Donald Trump vzkázal Íráncům, aby pokračovali v protivládních protestech a zmocnili se institucí v zemi. Pomoc je podle něj na cestě. Trump v posledních dnech íránskému režimu...

13. ledna 2026  16:09,  aktualizováno  20:22

Odkroutili si vojnu a ohlásili světové turné. Návrat BTS by měl vynést miliardu dolarů

Členové k-popové kapely BTS (7. prosince 2025)

Kultovní jihokorejská kapela BTS oznámila pro letošek světové turné s 79 koncerty. Ukončí tak čtyřletou přestávku, kterou členové hudební skupiny vzali kvůli povinnému vojenskému výcviku. Podle...

13. ledna 2026  20:15

Sýrie, Venezuela a teď Írán? Rusko už neochrání spojence, jako mocnost končí

Premium
Íránský nejvyšší duchovní Alí Chameneí se setkal s ruským prezidentem...

Vladimir Putin dekády budoval obraz Ruska jako globální mocnosti, ale zdá se, že je tato éra u konce. Po pádu režimů v Sýrii a Venezuele se ukazuje, že Moskva, která je vyčerpaná válkou na Ukrajině,...

13. ledna 2026

Íránci promluvili o situaci v zemi. Popsali střelbu do davů i první popravy

Pálení fotky A. Khameneiho před íránskou ambasádou v Londýně. (12. ledna 2026)

Zničené město, všudypřítomné bezpečnostní složky a strach. Tak popisují situaci v zemi Íránci, kteří se po několika dnech přerušeného signálu znovu spojili se zahraničím. Svědci popsali střelbu do...

13. ledna 2026  15:57,  aktualizováno  19:53

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

13. ledna 2026  16:44,  aktualizováno  19:11

