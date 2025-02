Lepší školství bez peněz? Ve volbách v Kosovu zvítězila parlamentní levice

První oficiální výsledky hlasování se očekávají v noci na pondělí, aby vítězná strana sestavila i příští vládu, bude muset hledat koaliční partnery.

Druhá podle odhadů skončila Demokratická strana Kosova (PDK) s 22,4 procenta hlasů, třetí pak Demokratický svaz Kosova (LDK), který si zajistil asi 20procentní podporu.

Nedělní parlamentní volby byly deváté od konce války, kterou v letech 1998-1999 vedly srbské vládní síly proti albánským separatistům.

Srbské síly se stáhly z Kosova po 78 dnech náletů Severoatlantické aliance. Kosovo nezávislost na Srbsku vyhlásilo v roce 2008, Bělehrad ji neuznává. Vztahy se Srbskem a srbskou menšinou uvnitř Kosova mají zásadní vliv na politiku této malé balkánské země.

Agentura Reuters píše, že podle politických analytiků si premiér Kurti podporu lidí upevnil díky krokům vedoucím k posílení kontroly vlády nad srbskou menšinou obývající sever Kosova.

Jeho oponenti mu vytýkají, že nesplnil sliby ohledně školství a zdravotnictví a že jeho politika Kosovo oddálila od jeho tradičních spojenců, kterými jsou Evropská unie a Spojené státy.

Evropská unie přerušila financování některých projektů před téměř dvěma lety; Brusel podmiňuje pomoc snížením napětí ve vztazích se srbskou menšinou žijící na severu země, připomíná agentura AP. Středopravý Demokratický svaz Kosova ve volební kampani sliboval zlepšení vztahů s Bruselem i Washingtonem i vstup země do NATO, píše agentura Reuters.

Strany v předvolební kampani slibovaly výrazné zvýšení platů zaměstnanců ve veřejné sféře i zvýšení penzí, dále zlepšení školství a zdravotnictví i boj s chudobou.

Nevysvětlily však, kde by na to vzaly peníze ani jak by do země přilákaly více zahraničních investorů. Kosovo patří k nejchudším zemím v Evropě.