V Kosovu se konaly parlamentní volby již potřetí za necelé dva roky. Po prvních nerozhodných volbách minulý únor bylo Kosovo po většinu roku bez funkční vlády, což v prosinci vyústilo v druhé volby.
|
V Arménii se uzavřely volební místnosti. Výsledky rozhodnou o dalším směřování země
Nedělní volby se konají, protože se hlavní politické strany nedokázaly do březnového termínu dohodnout na tom, kdo by měl nahradit bývalou prezidentku Vjosu Osmaniovou.
Kurtiho strana má od prosincových voleb ve 120členném parlamentu většinu, kosovský prezident je však volen nejméně 80 poslanci, což vyžaduje širší politický konsenzus, kterého se v parlamentu nepodařilo dosáhnout.
Podle posledních informací ústřední volební komise přišlo k urnám přibližně 36,16 procenta voličů, uvedla veřejnoprávní televize RTK.
|
Rok a půl od tragédie a napětí je stále patrné. Bělehrad rozdělují protesty
V prosincových volbách činila volební účast přes 45 procent. Z hlavních stran získalo tehdy LVV 49,3 všech hlasů a obsadilo 57 křesel. Dvě největší opoziční formace, Demokratická strana Kosova (PDK) a Demokratická liga Kosova (LDK), získaly 22, respektive 15 mandátů. Analytici oslovení AP výrazné změny po dnešních volbách, třetích za posledních 16 měsíců, neočekávají.