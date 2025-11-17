Vesnici se 700 obyvateli u hranice s Albánií obklopují lesy. Ani dříve nebylo neobvyklé spatřit medvěda, jak hledá potravu během obzvláště krutých a chladných zim. Letos ale medvědi na mrazy nečekali.
„Viděl jsem je přicházet za bílého dne. Potulují se po vesnici, jako by to byli domácí mazlíčci,“ řekl v telefonickém rozhovoru pro agenturu AFP Gezim, který si nepřál uvést své příjmení.
Na sociálních sítích koluje několik videí natočených místními obyvateli, která ukazují šelmy, jak se procházejí ve dvojicích, pozorují zahrady a převracejí nábytek při hledání potravy. Dva z nich byli přistiženi, jak se ve skladu snaží otevřít velké bílé pytle, připomínající pytle s cukrem nebo moukou.
Kromě virálních videí místní základní škola bije na poplach a v dopise zveřejněném na sociálních sítích požádala policii, aby „okamžitě přijala bezpečnostní opatření k likvidaci nebo odstranění medvědů, kteří se objevili v naší obci“.
Medvědi hnědí jsou v Kosovu chráněným druhem, ale škola vysvětluje, že „přítomnost těchto divokých zvířat představuje vážné riziko pro naše studenty, učitele a všechny vesničany“.
Obzvláště nebezpečné je vydat se na cestu ráno nebo večer, a to je právě doba, kdy žáci jdou do školy nebo se vracejí domů, dodala škola ve svém dopise.
Starosta města Dragaš, pod které Bellobrad patří, požádal o pomoc místní lovecký spolek, „aby se předešlo jakýmkoli incidentům a zachovala se přírodní rovnováha“. S nimrody se dohodl, že budou situaci v terénu sledovat a hlásit veškerý výskyt medvědů v obydlených místech.
