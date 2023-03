Blamáž čínského fotbalu. Po covidové pauze tu je korupce a masivní zatýkání

Mezi fanoušky převládá chmurná nálada. Cítí zklamání, často i hněv. A to není legrace. Stamiliony fotbalových příznivců, to jsou stamiliony čínských občanů, jejichž frustrace by se mohla obrátit i vůči vládnoucí moci.

Oblíbený blogger S’-ma Nan, který jindy nešetří jízlivými poznámkami na adresu Západu, nedávno ve vzkazu svým 3,2 milionu sledovatelů naznačil, že základní nedostatky v čínském fotbale brzdí snahy země prosadit se i na mezinárodní politické scéně.