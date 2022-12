Korupční skandál v europarlamentu. Jeho místopředsedkyni měl uplácet Katar

Kaili, která je členkou socialistické frakce europarlamentu, je místopředsedkyní od letošního ledna. Řecký list Kathimerini napsal, že kvůli vyšetřování korupce už ji ze svých řad vyloučila její řecká domovská strana PASOK.

Jak napsal belgický list Le Soir, agenti Ústředního úřadu pro potírání korupce podnikli v pátek v Bruselu více než 16 domovních prohlídek. Čtyři osoby považované za podezřelé odvedli k výslechu.

Do 48 hodin by pak podezřelí měli být předvedeni před soudce, který by pak rozhodl o jejich případném zatčení. Poslance chráněného imunitou je možné zatknout jen, pokud byl přistižen při činu.

Belgická policie při zátahu zabavila počítačové vybavení, telefony a přibližně 600 tisíc eur (14,6 milionu korun) v hotovosti. Prokuratura neuvedla jména zadržených, ale sdělila, že jeden z nich byl dříve poslancem Evropského parlamentu.

Policejní operace byla zaměřena zejména na asistenty pracující pro evropské zákonodárce. V Evropském parlamentu zasedá 705 volených poslanců z 27 členských zemí bloku. Každý z nich má několik pomocníků.

Prokuratura uvedla, že policie podezírá neznámou zemi Perského zálivu ze snahy „ovlivnit ekonomická a politická rozhodnutí Evropského parlamentu“. Podle prokuratury tak měla činit „vyplácením velkých finančních částek nebo nabízením velkých darů třetím stranám s významným politickým a/nebo strategickým postavením v Evropském parlamentu“.

Podle belgických novin Le Soir je nejmenovanou zemí Perského zálivu právě Katar, jehož představitelé se údajně pokusili uplatit italského socialistického politika, který byl europoslancem v letech 2004 až 2019.

Mluvčí Evropského parlamentu agentuře Reuters sdělil, že Evropský parlament nebude pokračující soudní vyšetřování komentovat, ale v případě potřeby bude spolupracovat s místními orgány.