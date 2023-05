Korunovace má pět tradičních částí, ponese i moderní prvky, říká protokolář

Korunovační ceremonie má striktně daná pravidla, která vycházejí z dlouholetých tradic. Můžete přiblížit, jak korunovace britského panovníka dnes probíhá?

Korunovace začíná procesím, které v tomto případě povede z Buckinghamského paláce přes třídu Whitehall a Parlamentní náměstí až do Westminsterského opatství. Král Karel III. a královna choť Camilla pojedou v kočáře vyrobeném pro diamantové jubileum vlády královny Alžběty II. Poté přichází na řadu samotná korunovace, která má pět částí.

Můžete je vyjmenovat? Čím je každá z těchto částí specifická?

První částí je uznání (proklamace) panovníka a přísaha (recognition and oath). Panovník je provolán králem, a to hned čtyřikrát, totiž na všechny světové strany. Přítomní pokaždé zvolají „Bůh ochraňuj krále“. Následně král skládá přísahu. Druhá část, pomazání (anointing), je nejposvátnější. Symbolizuje mimořádné postavení panovníka a jeho místo v duchovním světě. V tuto chvíli je panovník pomazán svatým olejem.

Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. absolvoval obor západoevropská studia na FSV UK, doktorát získal na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

na akademické půdě se věnuje komparaci ústavních a politických systémů západoevropských zemí

od roku 2019 je ředitelem protokolu a vedoucím odboru vnějších vztahů Ústavního soudu

předtím absolvoval téměř padesátku cest do Spojeného království

Ve třetí části dojde k takzvané investituře. Královi jsou předány symboly moci. Patří mezi ně žezlo a jablko, ale také státní meč, ostruhy a náramky. Všechny předměty mají hlubokou symboliku. Například ostruhy odkazují k rytířským ctnostem. Ve čtvrté části dochází k samotnému korunování (the crowning) korunou sv. Eduarda. Používá se výhradně v tomto momentu, v tom je jedinečná. V poslední části přichází na řadu intronizace panovníka, kterému je vzdán hold. Tradičně ho vzdá arcibiskup z Canterbury jako primus anglikánské církve, dále královští vévodové a nakonec peeři (titul příslušníka britské šlechty, pozn. redakce). Tentokrát tomu ale bude trošku jinak.

Tato ceremonie následuje i u královny?

U královny je ceremonie jednodušší. Je pomazána, jsou jí též předány symboly moci, a poté už je korunována. Královna choť Camilla dostane korunu královny Marie, která byla vytvořena v roce 1911 pro manželku Jiřího V. Královští šperkaři korunu upravili, mimo jiné do ní vsadili diamanty Cullinan III, IV a V. Ke korunovaci krále společně s královnou došlo naposledy v roce 1937.

Po těchto ceremoniích projedou král a královna opět procesím zpět do Buckinghamského paláce?

Ano, z Westminsterského opatství pojedou zlatým státním kočárem, který pochází z 18. století. Poté se očekává, že se spolu s celou rodinou objeví na balkóně Buckinghamského paláce. To už je tradice 20. století.

Žalm v řečtině a ženy u meče

Přinese korunovace Karla III. i něco nového?

Je zřejmé, že král, ale i další, kteří mohou do průběhu korunovace promlouvat, se snaží přinést nějaké moderní prvky. To ovšem není nic neobvyklého. Korunovace je sice mimořádně starou ceremonií, což ale neznamená, že by se nic neměnilo. Británie se navíc vždy vyvíjela progresivně, ne překotně. To se odráží právě i v korunovaci. Nově bude tentokrát vypadat vzdávání holdu. Vzdá ho princ z Walesu jako následník trůnu, a poté arcibiskup z Canterbury pozve všechny na místě, ale i u televizních obrazovek či rádiových stanic, aby ho vzdali také. Jedná se o proměnu směrem k občanům, která odkazuje k vývoji společnosti i politického systému. Sněmovna lordů už dávno nehraje takovou roli jako v minulosti. (Historicky patřili mezi peery ti, kteří měli právo na křeslo v britské horní sněmovně House of Lords, pozn. redakce).

Projevilo se toto směřování k občanské společnosti v letošní korunovaci ještě jinak?

Karel III. zohledňuje, že je hlavou státu s pluralitní společností, v níž žijí lidé různých vyznání i barev pleti. Nově jsou tak do ceremonie aktivně zapojeni například lidé jiných vyznání. Symbolické předměty při investituře předá panovníkovi kromě křesťana také třeba muslim. Zároveň budou velmi aktivně zapojeny ženy. Předsedkyně Dolní sněmovny Penny Mordauntová se stane první ženou v historii anglických korunovací, která ponese meč.

Budou kromě Penny Mordauntové zapojeny i další ženy?

V první části korunovace, kdy je král proklamován na všechny světové strany, ho nejprve provolává arcibiskup z Canterbury. Po něm ale následují další tři lidé, z nichž dvě budou ženy. Politička a diplomatka britské Labouristické strany baronka Amos a skotská právnička, lord advokát Skotska, Lady Elish Angiolini. Spolu s nimi krále představí i Christopher Finney, bývalý britský voják, který byl vyznamenán Jiřího křížem za statečný čin během invaze v Iráku v roce 2003. Toto složení reprezentuje britskou společnost a je také novinkou.

Je nějaká ze všech letošních novinek i v něčem specifická?

Karel III. při korunovaci zohlední svoje rodinné dědictví. Jeho otec byl princem řeckým a dánským. Jeden žalm v průběhu ceremonie proto zazní v řečtině. Svatý olej, jímž bude panovník pomazán, je pak z oliv vypěstovaných na Olivové hoře v Jeruzalémě. Na této hoře se nachází ortodoxní chrám Máří Magdalény, v němž je pohřbena Karlova babička, Alice z Battenbergu, která se vdala za řeckého prince Ondřeje.

A co ze starých prapůvodních tradic Karel III. letos zachová?

Celá liturgie se bude řídit knihou Liber Regalis ze 14. století, která v sobě nese přesné instrukce, jak má korunovace vypadat. Navazuje na předchozí normy a inspirovala se i anglosaskými prvky před Vilémem Dobyvatelem. Podle některých zdrojů byla aktuální Liber Regalis poprvé použita při korunovaci královny Anny (Anne of Bohemia), dcery krále Karla IV. a manželky Richarda II. To je taková milá česká stopa. Anna je pohřbena ve Westminsterském opatství vedle svého manžela.

Blízcí přátelé, panovníci i mládež

Na korunovaci Alžběty II. bylo pozváno kolem 8 000 lidí. Na letošní ceremonii bude „pouze“ 2 000 hostů. Jaké bude jejich složení?

Nebudou tam přítomni zdaleka všichni členové Parlamentu. Naopak budou přítomni zástupci různých charitativních organizací a obecně budou přizváni zástupci občanské společnosti. Budou tam lidé, kteří jsou svým způsobem odměněni pozvánkou za to, jaké mistrovství ve svém oboru předvedli, a to i mládež. Pro mladé je vyhrazen i vedlejší kostel sv. Markéty, odkud mohou korunovaci sledovat. Poprvé v historii budou také přítomny korunované hlavy cizích států, předtím je vždy zastupovali členové královských rodin. Nebudou nejspíš chybět ani někteří blízcí přátelé krále.

A královská rodina bude celá? Jaké postavení tam bude mít princ Harry, o němž se ještě nedávno spekulovalo, že na korunovaci možná ani nepřijede?

Je pozvaná celá nejbližší královská rodina. Děti a vnoučata krále Karla III., ale i jeho manželky. Některá tam budou mít roli pážat neboli Pages of Honor, takže budou zapojena do procesí. Princ Harry, vévoda ze Sussexu se zúčastní, ale nebude tam mít žádnou zvláštní roli. Měl by být usazen na stejném místě jako ostatní královští vévodové.

Jak dlouho se korunovace připravuje a kdo ji má na starosti?

Na organizaci korunovace se podílejí stovky lidí. Aktivně jsou do ní zapojeny dokonce tisícovky osob. Historicky ale platí, že přípravy má na starosti Earl Marshal. Jedná se o dědičnou funkci, kterou zastává vždy vévoda z Norfolku. Letos to bude Edward Fitzalan-Howard, osmnáctý vévoda z Norfolku. Zodpovídá za všechny královské ceremonie v Anglii včetně korunovace.

Na přípravu je potřeba několik měsíců. Musíme si navíc uvědomit, že čas, který uplynul od doby, kdy se Karel III. stal králem a kdy je korunován, byl také vymezen symbolicky jako čas na truchlení po zesnulé panovnici Alžbětě II. Korunovace se jinak obvykle plánují od května do září, a to kvůli počasí.

Karel III. naznačil, že v současné době chce celou ceremonii pojmout skromněji než Alžběta II. Co kromě počtu hostů ještě bude skromnější?

Spousta věcí se na letošní korunovaci restaurovala. Nevytvářelo se mnoho nového, v tom je určitě jistá snaha o udržitelnost. Od roku 1821 už také neprobíhá tradiční banket. Tím se též hodně sníží rozpočet. Tato věc by ale dneska nebyla ani udržitelná.

Na historické země se nezapomíná

Liší se proces korunovace v závislosti na tom, zda je korunován muž, nebo žena?

Nezáleží na tom, zda korunujete královnu, nebo krále, protože oba mají stejnou roli. V tomto případě se nic nemění. V Anglii nikdy neplatil Salický zákon, který by zabraňoval nástupnictví žen. Pružná je ale britská hymna, jejíž text se mění podle toho, zda vládne královna, nebo král – God Save the King, nebo God Save the Queen.

Karel III. bude korunován na Kameni osudu, starodávném symbolu skotské státnosti. Nálada mezi Skoty a Brity se ovšem od brexitu značně zhoršila. Skotové tenkrát hlasovali pro setrvání v EU v jednoznačném poměru 62 ku 38 procentům hlasů. Jak korunovaci vnímají oni?

Netroufám si dovozovat, nakolik to Skotové vnímají negativně nebo pozitivně, je to ale zřejmě choulostivá věc. Zapůjčení Kamene osudu se svolením skotské vlády však dokazuje, že skotský prvek bude na letošní korunovaci opět zastoupen. Zastoupeny budou i ostatní národy, protože liturgie zazní i v irštině, velštině a skotské gaelštině. Tím dává britský panovník jasně najevo, že se na historické země a jejich identitu nezapomíná. Je to symbol různorodosti. Navíc platí, že britská centrální moc je vůči substátním jednotkám otevřená... Ale je to citlivé téma, to nepochybně.

Mluvili jsme teď o Skotsku a předtím jsme zmínili i českou stopu v historii anglických korunovací. Spojením obojího by mohla být Alžběta Stuartovna, dcera skotského a anglického krále Jakuba VI. resp. I., a zároveň manželka Fridricha Falckého. V roce 1619 byla korunována na českou královnu.

Ano, zimní královna, v Anglii známá jako Elizabeth of Bohemia. Všichni panovníci až do Karla III. jsou jejími potomky, neboť nejmladší dcerou Alžběty byla Žofie Hannoverská. Její přímí potomci se po vymření protestantské větve Stuartovců dostali na britský trůn. Takže to je stopa českého zimního krále Fridricha Falckého.