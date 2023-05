Dojetí krále Karla. Panovníka i lidi v ulicích při korunovaci přemáhaly emoce

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Už při počáteční cestě z Buckinghamského paláce do Westminsterského opatství v sobotu dopoledne byl Karel III., jedoucí ve zlatém kočáře s královnou chotí Camillou, viditelně dojatý. Stejně jako poté během samotného obřadu ve Westminsterské katedrále. Není divu. Na tento den se připravoval celý svůj život a zejména poslední roky pak pečlivě nacvičoval každý detail tohoto pro něj nejdůležitějšího dne.

K dojetí jistě přispíval i pohled na zástupy lidí, kteří se přijeli podívat z celé Británie i celého světa. Přes chladné počasí a déšť jej v každém úseku jeho dvoukilometrové cesty do katedrály přítomní hlasitě zdravili a mávali britskými vlajkami nebo jeho podobiznou, vyobrazenou na nejrůznějších předmětech.

Kromě toho, že jde v osobní rovině o nejvýznamnější den britského nástupníka trůnu Charlese, nyní krále Karla III., jde o den důležitý také pro monarchii a celý Commonwealth. Na znamení respektu a toho, že s nimi království i do budoucna počítá, lemovaly korunovační trasu vlajky 56 států a území historicky spojených s britskou korunou.

Několik dní v dešti. Co z toho mají?

Ti, kdo nechtěli několik dní čekat podél trasy nebo si ještě v noci z pátku na sobotu zkusit najít místo poblíž průvodu, mohli sledovat procesí na velkoplošných obrazovkách po celé zemí včetně nedalekých londýnských parků St James Park a Hyde Park. Korunovační trasu v sobotu uzavřely po celé její délce zátarasy, ani to ale nebránilo davům lidí v centru města ve snaze najít vyvýšené místo a zahlédnout alespoň střechu Karlova zlatého kočáru.

Proč to ale dělají? Co z toho mají, jaké jsou jejich důvody a motivace? Počasí bylo obzvlášť v sobotu chladné a deštivé, pro všechny přítomné v ulicích to navíc byla značná investice časová a pro mnohé i finanční.

Na otázku, proč chtějí korunovační průvod a krále za každou cenu vidět osobně a z místa, pak ve většině případů všichni odpovídají stejně. Chceme být součástí dějin. Chceme být u toho, když vzniká historická událost. Chceme mít životní zážitek. Svou roli hrála také fascinace náročným obřadem a dlouhými přípravami i karnevalový ráz celého průvodu s kostýmy, koňmi a zlatými kočáry. Někteří přišli v jeho nelehké roli podpořit také přímo Karla. Karnevalové procesí ale mnohé lákalo víc než král samotný.

Protesty, Diana a „bůh vás spasí“

Ve srovnání s předchozí korunovací královny Alžběty před sedmdesáti lety průvod pokračoval kratší trasou podél vládních budov a premiérského sídla v Downing Street po třídě Whitehall až k Westminsterskému opatství, kde arcibiskup z Canterbury provedl korunovační obřad. Zatímco majestátní katedrála byla plná pozvaných hostů v slavnostních oděvech a kloboucích, venku probíhaly kromě oslav také protesty.

„Karel není můj král“, „korunovaci si strčte...“, „Británie republikou“, nebo také „král je Elvis“, provolávali na Trafalgarském náměstí před budovou Národní galerie asi dvě stovky žlutě oděných britských republikánů. Monarchie je pro ně zbytečně drahý a nepotřebný přežitek a živit královskou rodinu pro ceremoniální účely jim nedává smysl.

K vidění bylo před začátkem procesí také několik portrétů zesnulé princezny Diany, Karlovy první manželky a matky nástupníka trůnu prince Williama. A přítomných davů také využily skupiny křesťanských kazatelů přesvědčující procházející o tom, že bůh je spasí.

Na bezpečnost v Londýně dohlíželo třicet tisíc policistů od městských až po vojenské policisty, procházející ulicemi s automatickými zbraněmi. „Naše tolerance k jakýmkoli provokacím bude v sobotu extrémně nízká,“ varoval předem Scotland Yard. Již v sobotu dopoledne pak policie zadržela více lidí, kteří podle ní narušovali veřejný pořádek a představovali možné bezpečnostní riziko. V Británii to byla největší ceremoniální vojenská operace za poslední desítky let.

Mladé zajímají déle otevřené bary

Řada z těch, kdo si vystáli místo poblíž korunovačního procesí, byla ve středním a vyšším věku. Mladí Britové naopak korunovaci příliš neprožívali a mají spíš radost z toho, že o korunovačním víkendu hospody a bary zůstanou otevřené o dvě hodiny déle, tedy do dvou hodin do rána. Většinou totiž musejí zavírat už o půlnoci, pokud nemají zvláštní a drahou licenci. I v takovém případě jsou ale otevřené jen do dvou do rána.

Nikdo z dotázaných lidí ve věku do čtyřiceti let se korunovační slavnosti nijak neúčastnil. „Neviděl jsem z toho ani minutu,“ řekl poté 34letý Londýňan Thomas. „Zůstal jsem doma, pustil jsem si televizi s přenosem, ale to je všechno. Chápu, že je to velká událost, ale osobně to zas tak neprožívám,“ říkal také 35letý Albánec Fitim, ačkoli v Londýně žije už sedmnáct let a Británii považuje za svůj domov.

Na tento víkend sice plánují nejrůznější „korunovační“ akce, ty ovšem s oficiální událostí souvisejí jen podle jména. V pozvánkách je často vyobrazen symbol královské koruny, ale o krále a monarchii tu zas tak nejde.

Také místní média zveřejňují různé možnosti a inspiraci, jak alternativně naložit s víkendem a pondělním volným dnem, který je kvůli korunovaci mimořádným státním svátkem. Co mají tedy Britové také v plánu? Budu radši v posteli háčkovat. Potřebuju vyplejt zahrádku. Zasadím hrášek a fazole. Z těch si poté – podle oficiálního receptu Buckinghamského paláce, který fazole obsahuje – budou alespoň moci vyrobit korunovační quiche.