Tisíce policistů, hosté z 203 zemí. Londýn se probouzí do korunovace Karla III.

Velkolepá korunovace hlavy státu Evropa už dlouho nezažila. Ve Spojeném království se naposledy odehrála před 70 lety, když začínalo dlouhé panování královny Alžběty II.

Její syn Charles se stal králem loni 8. září, když jeho matka zemřela ve věku 96 let. Korunovaci k výkonu své funkce nepotřebuje, ceremoniál je však považován za symbolické potvrzení pouta se státem a anglikánskou církví.

Slavnost vypukne v 11 hodin dopoledne (v poledne SEČ), kdy se průvod s králem Karlem III. a jeho chotí Camillou vydá z Buckinghamského paláce do Westminsterského opatství, kde je korunuje arcibiskup z Canterbury.

Karel III. po příjezdu do opatství absolvuje symbolické „uznání“, při němž přítomní potvrdí, že jej považují za právoplatného panovníka.

Dalším stěžejním krokem je přísaha, která se z velké části věnuje ochraně „zákonů božích“ a výkonu funkce hlavy anglikánské církve. Také však zahrnuje slib prosazovat „právo a spravedlnost“ a vládnout národům v Británii a jejích bývalých koloniích „v souladu s jejich příslušnými zákony a zvyky“.

Pak přichází na řadu pomazání, které se stejně jako v roce 1953 odehraje mimo zraky veřejnosti, neboť nad korunovačním křeslem bude vztyčena clona, za níž bude král o samotě s představiteli církve. Zde také vstupuje do hry „korunovační lžíce“, která je jediným dochovaným korunovačním klenotem ze středověkých časů.

Po pomazání následuje investitura, při níž jsou panovníkovi předány symboly jako meč, žezlo a jablko, načež arcibiskup z Canterbury Justin Welby Karlovi III. nasadí Korunu svatého Eduarda používanou při korunovacích od 17. století.

Ceremoniál zahrnuje i řadu dalších předmětů opředených legendami, jakož i hudbu, zpěv a vystoupení různých osobností, přičemž mnohé prvky jsou letos nové. Olej určený pro pomazání poprvé pochází z Jeruzaléma a obřadu se budou účastnit i zástupci židovské, muslimské či hinduistické komunity v Británii. Rozdílem oproti roku 1953 je také to, že korunovace bude dvojí, jelikož korunu Welby nasadí také králově manželce Camille.

Kromě současné demografické reality ceremoniál podle britských komentátorů také odráží postupné „zeštíhlování“ britské monarchie, v němž Karel III. podle všeho hodlá pokračovat. Sobotní korunovace bude kratší, stejně jako trasa následného průvodu do Buckinghamského paláce, zároveň se snížil počet pozvaných hostů.

Úpravou prošla také přísaha, která už neodkazuje na konkrétní zámořská území, kde britský panovník zůstává hlavou státu. Novinkou je také „pocta lidu“, při níž arcibiskup Welby vyzve lidi po celém Spojeném království, aby slíbili věrnost svému králi i jeho dědicům.

Královská rodina v posledních dnech nacvičovala jednotlivé fáze korunovačního programu, tak aby sobotní obřad i následný průvod centrem metropole proběhl bez nejmenšího zádrhelu. Korunovaci provází také masivní bezpečnostní operace: v londýnských ulicích při ní bude přes 11 tisíc policistů.

V souvislosti s královským ceremoniálem se během víkendu napříč Británií uskuteční stovky různých oslav a charitativních akcí, přičemž hospody, bary a kluby v Anglii a Walesu mají v sobotu prodlouženou otevírací dobu.

Do Londýna přijížděly davy návštěvníků, aby mohly být svědky jedinečné historické události. Mezi nimi jsou i pozvaní představitelé 203 zemí světa jako třeba americká první dáma Jill Bidenová, která zastupuje Spojené státy, a také český prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva.

Prezident při pátečním vystoupení na české ambasádě v Londýně řekl, t Petr že je rád, že se může korunovace účastnit. „Samozřejmě se těším, protože je to první taková událost po 70 letech, a ty, které jsem měl možnost tady navštívit, tak byly většinou smutné,“ řekl. „Protože se jednalo o pohřeb princezny Diany a z dálky jsem sledoval i pohřeb královny (Alžběty II.). Teď je to přece jenom záležitost, která je mnohem veselejší, takže opravdu se na to těším,“ dodal.

Ceremoniál se odehrává v době, kdy Británie čelí rozsáhlým problémům spojeným s nárůstem životních nákladů a jejíž podpora monarchie podle průzkumů mírně klesá. Sám král je pak výrazně méně oblíbený než jeho zesnulá matka Alžběta II., zatímco uvnitř jeho vlastní rodiny stále doutná konflikt s jeho synem Harrym, který společně s manželkou Meghan v roce 2020 opustil pozici předního představitele monarchie.

Poprvé se korunovace ve Westminsterském opatství konala v roce 1066, když na trůn usedl Vilém I., známý též jako Vilém Dobyvatel. Ceremoniál se od té doby neustále vyvíjí a letos bude například podruhé přenášen živě televizními kamerami, klíčové momenty ale po staletí zůstávají.