Kupujme roušky a respirátory společně, vyzvali evropští ministři zdravotnictví

16:54 , aktualizováno 16:54

Evropská komise by měla urychleně zahájit společný nákup ochranných prostředků proti šíření nového typu koronaviru na území Evropské unie. Shodli se na tom v pátek unijní ministři zdravotnictví na mimořádném jednání v Bruselu. Země by podle nich měly sdílet co nejvíce informací a koordinovat svá opatření v boji proti viru.