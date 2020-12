Koronavirus byl bezesporu hlavní událostí roku. Hlavní informací ale byla reakce Západu na něj. To, co jsme se dozvěděli, nezní dobře. Bude třeba hledat odpovědi, proč to v Asii dopadlo líp. A nepomůže vymlouvat se na to, že Čína lže a s lidmi se nepáře. Co jsme udělali špatně?