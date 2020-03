Wu-chan hlásí nula nových nakažených. Koronavirus se však do Číny vrací

V pevninské části nejlidnatější země světa se koronavirem, který způsobuje nemoc COVID-19, nakazilo doposud 80 928 lidí. Infekci podlehlo zatím 3 245 pacientů, za středu přibylo osm mrtvých, z toho šest jich bylo ve Wu-chanu.

Světová zdravotnická organizace minulý týden uvedla, že epicentrum pandemie koronaviru se přesunulo do Evropy. Nejsilněji zasaženou zemí je nyní Itálie.

Čínská vláda uzavřela jedenáctimilionový Wu-chan 23. ledna 2020. Lidé nesměli opouštět své domovy, zastavila se doprava a uzavřela veřejná místa. Přísná opatření se později rozšířila i do dalších měst v provincii a postihla téměř 60 milionů lidí.



Číňané se nyní do své vlasti vracejí. Podle státních médií na čínských letištích přistávají každý den tisíce lidí a pětkrát tolik lidí do Číny přijíždí po zemi nebo moři.



Úřady se ale obávají, že navrátilci mohou opětovně rozšířit koronavirus v zemi. „Prevence importovaných případů se stala klíčovým úkolem čínské epidemiologické prevence a kontroly,“ prohlásil Wang Jun z Všeobecné celní správy. „Musíme rozhodně omezit šíření (nákazy) přes hranice.“



Navrátilci se musí podrobit přísným opatřením. Například Peking určil, že každý příchozí musí jít na vlastní náklady na čtrnáct dní do hotelů „centrální karantény“.



Čínští občané, kteří se do země vracejí ze zahraničí, to přesto považují za přijatelnou cenu. „Je to obtížné rozhodnutí, ale rozhodl jsem se raději riskovat získat virus během mezinárodního letu a být v karanténě v Číně, než zůstat zde a čekat, až se věci zhorší,“ sdělil serveru Nikkei Asian Review Čen, který studuje v USA.