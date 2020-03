Koronavirus přežije ve vzduchu hodiny, na některém povrchu dny, uvádí vědci

14:27 , aktualizováno 14:27

Koronavirus, který způsobil globální zdravotnickou krizi, může ve vzduchu přežívat i několik hodin. Na některých typech povrchu pak může přežívat i celé dny. Naznačuje to studie vědců amerického institutu NIAID, který je součástí Národního ústavu zdraví (NIH) Spojených států, publikovaná v odborném časopise New England Journal of Medicine.