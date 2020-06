Koronavirus jako cévní nemoc. Vědci vysvětlili otoky i covidové prsty

Nemoc covid-19 nepostihuje jen dýchacích cesty, ale i cévy. Dokládá to nová vědecká studie z USA. To by vysvětlovalo velké množství různých příznaků, kterými mohou nakažení trpět a které u striktně dýchacích onemocnění nejsou běžné, například naběhlé prsty u nohou, tzv. covidové prsty. Za všechno podle vědců mohou buňky v cévách.