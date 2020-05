Existoval plán pro případ, že zemřu na koronavirus, přiznal Johnson

11:43 , aktualizováno 11:43

Velká Británie měla připravený plán pro případ, že premiér Boris Johnson zemře na koronavirus. Předseda vlády to bez dalších podrobností řekl v rozhovoru pro deník The Sun. Onemocnění covid-19 mělo u Johnsona velmi vážný průběh, premiér strávil několik dní na jednotce intenzivní péče. Nakonec se však uzdravil a na začátku tohoto týdne se vrátil do úřadu a převzal zpět své povinnosti.