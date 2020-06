Německo chce bránit cestování mimo Evropskou unii až do konce srpna

22:22 , aktualizováno 22:22

Německo chce prodloužit omezení cestování do zemí mimo Evropskou unii kvůli koronaviru až do 31. srpna. Prodloužení opatření, které se týká cest do více než 160 zemí světa, má ve středu podle agentury DPA schválit německá vláda. Občany před cestami do zahraničí varuje od propuknutí pandemie koronaviru v polovině března.