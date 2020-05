Německo chce v polovině června zrušit výstrahu před cestováním po Evropě

Návrh týkající se cestovního ruchu v Evropě by spolková vláda mohla podle informací časopisu schválit ve středu. Občané Německa by tak mohli cestovat do 26 zemí Evropské unie, dále do Británie a čtyř nečlenských zemí EU v schengenském prostoru - na Island, do Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.



Německý ministr zahraničí Heiko Maas před více než týdnem uvedl, že doufá v uvolnění dva měsíce platné výstrahy pro veškeré turistické cesty do zahraničí k polovině června.

Zrušení varování v době těsně před letními prázdninami podle DPA předznamenává možnost, že Evropané budou moct vyrazit na dovolenou do zahraničí. „Oživení turismu je důležité jak pro cestovatele a německý sektor cestovního ruchu, tak pro hospodářskou stabilitu zemí, které jsou cílovými destinacemi,“ uvádí se v návrhu.

Nejvíc nakažených hlásí Bavorsko

Německo za pondělí zaznamenalo 432 nových případů koronaviru a dalších 45 lidí kvůli komplikacím souvisejícím s infekcí zemřelo. V zemi s 83 miliony obyvatel se dosud nakazilo 179 002 lidí, z nichž 8302 zemřelo.

Pondělní bilance je vyšší než za neděli, kdy bylo nahlášeno 289 nových případů koronavirové infekce a deset úmrtí. Celkem se uzdravilo 162 000 lidí, což je oproti neděli nárůst o 800.

Nejpostiženější spolkovou zemí v Německu je dlouhodobě český soused Bavorsko, které udává 46 456 nakažených, z nichž 2401 zemřelo. Naopak Sasko, které s Českem rovněž sousedí, patří k těm méně zasaženým. Nemoc se zde prokázala u 5236 lidí, z nichž 207 zemřelo. Po Bavorsku jsou nejhůře zasažené nejlidnatější spolková země Severní Porýní-Vestfálsko (takřka 37 400 nakažených a 1571 mrtvých) a Bádensko-Württembersko (34 466 infikovaných a 1707 obětí).