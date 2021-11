Případy omikronu hlásí další země, Japonsko se uzavírá turistům

Variantu covidu omikron potvrdily v neděli testy u 13 cestujících z Jihoafrické republiky (JAR), kteří přiletěli do Nizozemska. Dva případy této mutace, kterou v pátek Světová zdravotnická organizace WHO označila za znepokojivou, ohlásilo také Dánsko a Kanada. Podezření na nákazu omikronem má u osmi lidí Francie a u jednoho člověka Švýcarsko. Od úterý zakáže Japonsko vstup do země všem cizincům.