Evropská léková agentura doporučila vakcínu Johnson & Johnson

V pořadí čtvrtou očkovací látku proti covidu-19 budou moci členské země začít využívat po souhlasu Evropské komise, které v minulých případech následovalo několik hodin po rozhodnutí EMA.



Firma je připravena začít vakcínu dodávat do Evropy od dubna, do poloviny roku by měla unijním zemím doručit 55 milionů dávek. Celkem má EU na základě společné smlouvy získat 200 milionů dávek s možností stejné množství přednostně dokoupit.

EMA dospěla k závěru, že data z průběžného hodnocení americké vakcíny dostatečně prokazují její bezpečnost a účinnost. Ta dosahuje 67 procent.



„Toto je první vakcína, kterou je možné používat v jedné dávce,“ uvedla šéfka EMA Emer Cookeová. Země EU už využívají vakcíny firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca, všechny se však aplikují ve dvou dávkách.

Připravujeme podrobnosti.