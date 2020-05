Uvolňování ve světě: otevřené školy i pláže, Belgie začala experiment

Předpokládá se, že Dánsko otevře střední a vysoké školy, stejně jako restaurace a bary. Školy by se měly otevřít také na Ukrajině, žáci už se do lavic vracejí i ve Švýcarsku a v Nizozemsku.



Polovina Španělů může od pondělí po dvou měsících v rámci své provincie navštívit příbuzné nebo si zajít na oběd. V omezeném počtu může část Španělů také do kostela, na pohřeb či do muzea.

Uvolnění některých opatření z poloviny března se však netýká madridského regionu a většiny Katalánska, které nákaza postihla nejvíc.



Uvolňování restrikcí už minulý týden začalo na Kanárských ostrovech a na Baleárách. O tom, které oblasti je budou následovat, rozhodla vláda ve spolupráci s vedením autonomních regionů podle vývoje šíření nákazy a připravenosti zdravotnického systém na případnou druhou vlnu epidemie.

V celém Baskicku či Galicii a části dalších regionů si tak lidé opět mohou dát občerstvení na zahrádkách restaurací, musí ale dodržovat bezpečnou vzdálenost a obsazené smí být zahrádky jen z poloviny. Kostely či muzea mohou být zaplněny jen ze třetiny a do muzeí se musí návštěvníci objednat předem. Otevřít mohou hotely, ovšem bez společných prostor.

Otevřít smí v daných oblastech také divadla, ale jen se třiceti návštěvníky, pokud jde o uzavřený prostor, na divadelní představení pod širým nebem smí až 200 lidí, pokud organizátoři zajistí bezpečnou vzdálenost. Nadále jsou otevřené jen obchody a provozovny, například kadeřnictví, s rozlohou do 400 metrů čtverečních, ale lidé se tam už nemusí objednávat předem.

Podniky ovšem dál mají povinnost vyhradit hodiny pro seniory. Otevření pláží si pak mohou regulovat jednotlivé oblasti, takže například Barcelona a Valencie pláže otevřely pro běhání či plavání, lidé ale na nich nesmí pobývat delší dobu.

Jít si zaběhat či na procházku smí Španělé po uvolnění restrikcí už od 2. května, musí však dodržovat rozvrh hodin podle věkových kategorií. Původní rozvrh mohou regiony upravit kvůli teplejšímu počasí, protože například děti směly na procházku s jedním s rodičů mezi 12:00 a 19:00 hod.. Uvolňování má mít ve Španělsku celkem čtyři fáze a trvat by mělo do druhé poloviny června, pokud se v zemi výrazně nezhorší epidemiologická situace.

Britové dostali obrysy pro další měsíce

Plán uvolňování už zná také Velká Británie. Premiér Boris Johnson ho představil ve svém nedělním projevu, ve kterém nastínil „obrysy“ plánu pro příští týdny a měsíce. Ten zahrnuje pokračující izolaci obyvatel, nový výstražný systém či povinnou karanténu po příletu na britské území.

Vyzval také obyvatele, aby „prozatím zůstali ve střehu“. „Teď není chvíle na to jednoduše omezení tento týden ukončit,“ uvedl Johnson v předem natočeném projevu vysílaném britskými televizními stanicemi. Bylo by prý „šílenstvím“ odčinit dosavadní úspěchy v potlačení epidemie covidu-19 „umožněním druhého vrcholu“.

„Místo toho činíme opatrné první kroky v úpravě našich opatření,“ pokračoval ministerský předseda, který sám nemocí prošel. Mezi bezprostředními novinkami je změna pokynů kolem práce obyvatel. „Pracujte z domova, pokud můžete, ale měli byste jít do práce, pakliže z domu pracovat nemůžete,“ vysvětlil Johnson.

Zároveň nabádal pracující, aby se vyhýbali hromadné dopravě, pro zaměstnavatele prý vláda připravuje seznam zásad ohledně zabezpečení pracovišť. Britové mají nadále minimalizovat vycházení. To zůstane součástí vládní strategie nejméně do konce měsíce.

Johnson však podobně jako lídři regionálních vlád Walesu a Skotska oznámil uvolnění pravidel kolem aktivit na veřejných prostranstvích. Od středy údajně bude povolené „neomezené cvičení“ či opalování se v parku.

Stále také platí uzavírka restaurací, části obchodů a škol. U vzdělávacích zařízení by prý návrat k běžnému provozu mohl začít v červnu, konkrétně na základních školách. Podniky v sektoru pohostinství „a další veřejná místa“ budou moci znovu přivítat návštěvníky nejdříve v červenci.

Vláda chce nově nasadit výstražný systém provozovaný novým „Společným střediskem pro biologickou bezpečnost“, který podle Johnsona řekne, „jak tvrdí musíme být s preventivními opatřeními“. V plánu je testovat na přítomnost koronaviru „statisíce lidí denně“. Johnson také avizoval „brzké“ zavedení povinné izolace pro každého, kdo přiletí do Británie.

Dodal, že vláda nebude váhat s opětovným zpřísněním restrikcí, začne-li se znovu epidemiologická situace zhoršovat. „Máme za sebou prvotní vrchol, ale nebezpečnější často bývá sestup z hory,“ vzkázal.

Potvrzené případy nákazy koronavirem v Británii rychle přibývají od poloviny března, aktuálně jich země hlásí skoro 220 tisíc, více než 31 tisíc lidí zemřelo. „Prozatím musíme zůstat ve střehu, držet virus na uzdě a zachraňovat životy,“ uzavřel britský premiér.

Podle lídra opozičních labouristů Keira Starmera Johnsonův projev spíše než odpovědi přinesl další otázky. „Vypadá to, že předseda vlády v podstatě říká milionům lidí, aby se vrátili do práce, a to bez jasného plánu pro bezpečnost nebo jasných doporučení ohledně toho, jak se tam mají dostat bez použití hromadné dopravy. Země chtěla vyjasnění a konsenzus, ale nedostali jsme ani jedno,“ uvedl Starmer.

Zmínil také potenciální nesoulad mezi vývojem v Anglii a ostatními částmi Spojeného království, kde mají regionální vlády zásadní aspekty boje proti nákaze ve své režii. Wales, Skotsko a Severní Irsko nepřijaly nový slogan Johnsonovy vlády o držení viru na uzdě a zachraňování životů a drží se původního motta „zůstaňte doma“.

Jako nejasná nová pravidla označuje také britský tisk. Titulní stránky novin přinesly titulky jako „Naše cesta ke svobodě...dětskými krůčky“, „Premiérovo uvolnění karantény mate a dělí Británii“ či „Je to pro nás španělská vesnice, Borisi“.



Belgičané si musí vybrat, koho teď budou vídat

Belgická vláda se rozhodla vyzkoušet originální způsob rozvolňování společenských restrikcí. Od neděle smí každá domácnost pozvat na návštěvu maximálně čtyři lidi z jiné domácnosti. Tato skupina pak společně vytvoří „koronavorivou bublinu“, která se může vzájemně doma navštěvovat, už by však mezi ně neměl vstupovat nikdo jiný.



Premiérka Sophie Wilmesová oznámila plán už minulý týden poté, co čelila obviněním, že upřednostňuje stav hospodářství před přáním občanů znovu se sejít s blízkými. Opatření však nyní přidělává vrásky řadě rodin, zejména lidem, kteří po rozvodu založili nové rodiny.

Nyní si totiž musí rozmyslet, kterou část svých příbuzných upřednostní před jinou, či zda dají například možnost svým dětem po týdnech izolace navštívit kamarády.

Úřady považují setkávání dvou čtyřčlenných skupin za přijatelné, protože u takové velikosti skupin ještě dokážou vysledovat všechny kontakty případně nakažených lidí. Navíc se má jednat o setkávání pouze dvou celých domácností, lidé si tak nesmí vybrat do své bubliny čtyři jedince, z nichž každý bydlí jinde.

Kritici však tvrdí, že podobný způsob setkávání není přirozený a že opatření v podstatě neplní svůj původní účel. Belgické úřady nicméně nadále trvají na tom, že by lidé měli zůstávat stále co nejvíce doma.

Virus je stále tady, varuje Francouze Macron

Francie v pondělí po téměř dvou měsících přísného karanténního režimu vstupuje do nové fáze života s koronavirem. Lidé po celé zemi mohou opět přijímat návštěvy a pohybovat se na veřejnosti bez formuláře uvádějícího důvod vycházky. Vláda omezení pohybu zavedla 17. března, už předtím uzavřela školy nebo restaurace.

Počet nových úmrtí spojovaných s covidem-19 v zemi o víkendu klesl na nejnižší hodnoty od konce března, obavy z návratu zdravotnické krize však podle francouzských médií přetrvávají. Prezident Emmanuel Macron vyzval obyvatele, aby byli nadále obezřetní.

„Díky vám virus ustoupil. Pořád je ale tady,“ vzkázal šéf Elysejského paláce na Twitteru několik hodin před začátkem uvolňování karanténního režimu. Macron k večernímu vzkazu připojil slogan „zachraňujte životy, zůstaňte opatrní“. Titulní stránky některých francouzských deníků v pondělí hlásily příchod „nové éry“ či „návrat k abnormálu“.

Ačkoli už lidé mohou navštěvovat kamarády a příbuzné a při přesunech kratších než 100 kilometrů nepotřebují vyplněný formulář ministerstva vnitra, úřady dál zdůrazňují hygienické zásady a platí zákaz shromáždění více než deseti lidí. V metru nebo v tramvajích musí mít cestující starší 11 let nasazené obličejové roušky.

V pařížské hromadné dopravě ovšem místy nebylo dodržování stanovených dvoumetrových rozestupů možné. Ve významném uzlu Châtelet les Halles byl podle agentury AFP kolem 06:00 „skoro stejný nával“ jako před začátkem celostátní karantény.

Deník Le Monde zase přinesl fotografii tlačenice na nástupišti na nádraží Gare du Nord. Dopravní podnik RATP následně vydal prohlášení, podle kterého je nařízení o rouškách „převážně respektováno“.

Vedle statisíců lidí, kteří se vracejí na svá pracoviště, se v pondělí mohly do školek a základních škol vrátit statisíce dětí. Například ve více než půlmilionovém Rouenu však třídy na prvním stupni zůstanou zavřené až do 25. května. Obnovit výuku už nyní se starostovi Yvonu Robertovi jevilo jako předčasné.

Otevírají se dočasně uzavřené obchody, kadeřnictví i továrny, píše agentura Reuters. „Všichni jsou trochu nervózní. Wow! Nevíme, kam míříme, ale vydáváme se na cestu,“ řekl kadeřník Marc Mauny, který svůj salon na západě Francie otevřel už s úderem půlnoci.



Francouzský premiér Édouard Philippe minulý týden avizoval, že návrat k ekonomických aktivitám a společenskému životu bude „velmi postupným procesem“ trvajícím řadu týdnů. Zároveň se nebude na celém francouzském území odvíjet stejně, vyloučeno není ani opětovně zpřísnění restrikcí.

Vláda po vyhodnocení epidemiologické situace v jednotlivých departementech rozdělila zemi na „zelené“ a „červené“ regiony, pro která platí odlišné strategie. V oblasti s vyšším rizikem, která zahrnuje Paříž a její okolí, se v pondělí nemohly na rozdíl od „zelené“ části Francie otevřít parky a zahrady. V bezpečnějších regionech se za příznivého vývoje za týden otevřou některé střední školy, na začátku června pak kavárny a restaurace.

Turecké barber shopy se znovu těší na klienty

Také turecká vláda zmírňuje zavedená opatření. O nedělní půlnoci skončil další víkendový zákaz vycházení v části země, na čerstvý vzduch se v neděli odpoledne na pár hodin mohli znovu podívat také turečtí senioři, kteří byli v povinné izolaci téměř dva měsíce. Tento týden se k nimi přidají i mladiství.

V pondělí mohou opět otevřít některé obchody, barber shopy a kadeřnictví. Musejí však dodržet hygienická opatření, kdy na deset metrů čtverečních nákupní plochy smí připadnout jen jeden zákazník. U vchodů se lidem musí měřit teplota, přičemž lidé s horečkou dostanou doporučení, aby šli k lékaři.

Povinné je nadále i nošení roušek a zákazníci v obchodě nesmějí strávit více než tři hodiny, píše server Hürriyet.

Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová v pondělí oznámila, že od čtvrtka se v zemi znovu otevřou restaurace, kavárny, kina, obchodní centra a jiná veřejná místa včetně dětských hřišť, píše agentura Reuters. Nový Zéland tak pokračuje v rozvolňování jedněch z nejpřísnějších omezení pohybu na světě. Přísný režim platil v zemi od konce března do konce dubna.

Lidé se mohli vydávat jen na krátké procházky v bezprostředním okolí svého bydliště. Od konce dubna už Novozélanďané mohou například na pláž nebo si koupit jídlo s sebou u výdejního okénka a tento týden má začít další rozvolnění. Ardernová doufá, že Nový Zéland opětovným nastartováním ekonomiky získá výhodu před ostatními zeměmi.

„Do deseti dnů bychom měli otevřít většinu podniků na Novém Zélandu, dříve, než mnoho jiných zemí na světě,“ uvedla premiérka. Na Ardernovou vyvíjela tlak opozice, která chtěla rychlejší uvolňování restrikcí kvůli dopadům na malé podniky a oslabování ekonomiky.

Školy se na Novém Zélandu mohou znovu otevřít příští pondělí, shromáždění budou stále omezena na deset lidí. Novozélandské aerolinky oznámily, že obnoví lety na sedmi domácích trasách. Lidé však zatím nebudou moci cestovat přes hranice, výjimku mají ti, kteří se budou chtít do země navrátit ze zahraničí.

Premiérka nyní také upřesnila, že vláda opatření znovu přezkoumá po dvou týdnech. Vláda také plánuje přijít s novou legislativou, která by umožnila úřadům vymáhat dodržování fyzického odstupu a kontrolovat shromažďování lidí.