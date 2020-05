Děti mohou obejmout prarodiče, tvrdí Švýcaři. Někteří experti nesouhlasí

Ředitel oddělení infekčních chorob švýcarského Federálního úřadu pro zdravotnictví Daniel Koch tento týden prohlásil, že původní doporučení o dodržování vzdálenosti mezi dětmi a jejich prarodiči zavedli odborníci v době, kdy o přenosu koronaviru nevěděli mnoho. To se však podle Kocha změnilo.



„Děti se nemocí covid-19 nakazí jen velmi zřídka a virus nepřenášejí. Malé děti pro své prarodiče nepředstavují riziko,“ prohlásil Koch. „Mnoho prarodičů žije proto, aby viděli svá vnoučata. Je to důležité pro jejich duševní zdraví,“ dodal.

Švýcarsko tento týden začalo s uvolňováním přísných opatření. Umožnilo otevřít například zahradním centrům či kadeřníkům. Během dvou týdnů začnou fungovat také školy a obchody prodávající jiné zboží než potraviny. Ve Švýcarsku se koronavirem dosud nakazilo 29 407 lidí z nichž 1 716 zemřelo.



Ke změně oficiálních pokynů švýcarská vláda podle stanice BBC dospěla po konzultacích s odborníky na univerzitách v Curychu, Bernu a Ženevě. Doporučení se nicméně vtahuje jen na malé děti, které nevykazují žádné příznaky nemoci. Starší děti se mají kontaktu s prarodiči nadále vyvarovat.

Koch upozornil na to, že návštěva menších dětí u prarodičů by měla trvat jen krátce a senioři by rozhodně neměli svá vnoučata hlídat několik hodin. Nevhodná jsou nadále rodinná setkání nebo trávení času s prarodiči venku.

Odborníci poukazují na nedostatek dat

Ne všichni odborníci ale se stanoviskem švýcarských vědců souhlasí. Přední německý virolog Cristian Drosten z berlínské nemocnice Charité uvedl, že k tvrzení, že děti nemohou virus přenášet, neexistují dostatečná data.

V odpovědi na otázku, jestli se děti mohou koronavirem nakazit a jestli jsou schopné ho přenášet, se podle Drostena dosavadní vědecké studie rozcházejí.

„Vím, že mnoho prarodičů z celého světa už chce obejmout svá vnoučata. Nemáme ale důvod si myslet, že děti jsou vůči nemoci covid-19 méně citlivé, nebo že ji nemohou přenášet. Zatím pro to nemáme dostatek důkazů,“ uvedla epidemioložka Maria van Kerkhoveová ze Světové zdravotnické organizace.

Nedávná studie založená na případech koronaviru v čínském Šen-čenu dospěla k závěru, že děti čelí podobnému riziku infekce jako běžná populace, přestože je méně pravděpodobné, že budou mít vážné příznaky. „Děti by měly být brány v úvahu při analýze přenosu viru,“ uvedli vědci.

Švýcarské doporučení zpochybnil také profesor Russell Viner z britské Královské akademie pediatrů a dětského zdraví. „Myslíme si, že děti pravděpodobně přenášejí covid-19 méně než dospělí, ale musíme si tím být jistí na sto procent,“ řekl serveru Independent.ie.