Rusko hlásí rekordní počet obětí, Putin nařídil konání přehlídky v červnu

Ruský krizový štáb ohlásil v úterý 8915 nových případů nákazy. Jejich celkový počet v zemi s přibližně 146 miliony obyvatel tak dosáhl 362 342. Počet úmrtí oproti pondělí prudce stoupl. Tehdy Rusko hlásilo 92 úmrtí, o den dříve to bylo 153 úmrtí, což představovalo dosavadní denní rekord.



Navzdory pokračujícímu šíření nákazy Putin v úterý nařídil ministrovi obrany, aby na 24. června připravil vojenskou přehlídku na počest 75. výročí vítězství nad nacistickým Německem.



„Nařizuji začít přípravu k vojenské přehlídce (...) Uskutečníme ji 24. června, v den, kdy se roce 1945 konala legendární historická přehlídka vítězů, kdy po Rudém náměstí pochodovali bojovníci, kteří bojovali u Moskvy, bránili Leningrad, rvali se u Stalingradu, osvobodili Evropu, dobyli útokem Berlín,“ prohlásil Putin na poradě, které se zúčastnil ministr obrany Sergej Šojgu. Prezident současně nařídil ministrovi vyloučit jakákoliv rizika pro účastníky přehlídky.



Přehlídka se jako ukázka ruské moci a síly tradičně koná 9. května na moskevském Rudém náměstí, ale letos musel Putin akci kvůli pandemii způsobené koronavirem odložit.



Relativně nízký počet úmrtí v Rusku budí u pozorovatelů pochyby vzhledem k tomu, že jiné země mají při nižším počtu nakažených daleko více zemřelých, například Británie či Itálie. Ruské úřady to vysvětlují včasným rozpoznáním infekce a přijetím vhodných opatření. Kritici ale upozorňují, že v Rusku se do bilance započítávají pouze úmrtí, u nichž byl koronavirus hlavní příčinou úmrtí, zatímco jiné země zahrnují do čísel všechny zesnulé s pozitivním testem.

Jedenáctý den za sebou zůstává v zemi počet nových případů pod 10 000, zdůraznila agentura TASS. Nejhorší zůstává situace v Moskvě, kde přibylo 2830 nových případů a celkový počet nakažených dosáhl 169 303, dodal list Kommersant.

V celkovém počtu nakažených je Rusko podle údajů Univerzity Johnse Hopkinse třetí nejpostiženější zemí na světě, po Spojených státech a Brazílii.

Černá Hora se prohlásila za „bezvirovou“, otevře se Čechům

Černohorský premiér Duško Marković označil svou zemi za první evropský stát bez koronaviru. Na tiskové konferenci v Podgorici v této souvislosti mimo jiné sdělil, že počátkem června se otevřou hranice turistům ze zemí, jež splňují epidemiologická kritéria, přičemž mezi nimi jmenoval i Českou republiku.

„Bitvu s tak zlým virem jsme vyhráli a Černá Hora se stala první zemí v Evropě bez koronaviru,“ prohlásil Marković. „A když už jsme destinace bez koronaviru, sundám si roušku,“ řekl rovněž na úvod setkání s novináři a svá slova hned naplnil.

Úřady balkánské země se 620 000 obyvateli od začátku epidemie oznámily 324 potvrzených onemocnění covidem-19, přičemž devět pacientů zemřelo.

Marković dále řekl, že Černá Hora v červnu otevře hranice těm státům, v nichž připadá maximálně 25 infikovaných na 100 tisíc obyvatel. „První země jsou Chorvatsko, Slovinsko, Rakousko, Německo, Polsko, Česko, Maďarsko, Albánie, Řecko,“ řekl v této souvislosti podle webu listu Vijesti.

Černá Hora, pro niž příjmy z cestovního ruchu znamenají značnou položku ve státním rozpočtu, kvůli šířící se nákaze koronaviru ve světě zavřela počátkem března hranice, letiště a přístavy. Zároveň se zavřely školy a byla zakázána veřejná shromáždění.

Od konce března se restrikce postupně zase uvolňují. V pondělí premiér Marković podle deníku Vijesti uvedl, že budou opět „s příslušnými opatřeními povolené svatby, křtiny a také omezený počet diváků na sportovních akcích“.

Oznámení Černé Hory přišlo deset dní poté, co Slovinsko 15. května jako první evropský stát ohlásilo, že na jeho území skončila epidemie koronaviru. Slovinské úřady předtím dva týdny zaznamenávaly méně než sedm nových případů nákazy za den.

V Itálii zpřístupnili Pompeje

V Itálii se mezitím po více než dvou a půl měsících opět otevřela pro návštěvníky jedna z nejznámějších archeologických lokalit světa – zbytky antického města Pompeje poblíž italské Neapole. Kvůli koronavirové epidemii turisté do areálu nesměli, i nyní pro ně ale bude platit řada omezení. Kapacita bude omezená, lidé budou muset nosit roušky a zprvu se jim otevřou jen hlavní trasy a několik vybraných vil, uvedl ředitel památky Massimo Osanna.

Během následujících dvou týdnů budou lidé smět jen na jedinou prohlídkovou trasu, která povede hlavními ulicemi. Do interiérů se podívají jen ve výjimečných případech, pokud vily uvnitř skýtají dostatek prostoru, aby se dalo dodržovat pravidlo o minimálních odstupech. Pak se postupně otevřou i další části areálu.

Do archeologického parku se dostane každých 15 minut skupina nanejvýš 40 lidí, kteří si musejí vstupenky zarezervovat předem. Před vstupem jim zaměstnanci změří teplotu, roušky budou povinné.

Muzea a památky směly v Itálii podle vládního nařízení otevřít už minulý týden, některé to ale zatím ještě neudělaly. Například galerie Uffizi ve Florencii plánuje otevřít až 3. června, Vatikánská muzea turisty přivítají poprvé 1. června a římské Koloseum zatím datum znovuotevření ještě nezveřejnilo.

Pompeje jsou druhou nejnavštěvovanější antickou památkou v Itálii právě po Koloseu. Loni zbytky města, které v roce 79 zasypal popel z blízké sopky Vesuv, navštívily čtyři miliony lidí.