Rusové si v domácí karanténě dopřávají, z obchodů mizí alkohol

Prezident Vladimir Putin vyhlásil minulý týden pro všechny Rusy placené volno, rozhodnutí se netýká jen podniků kriticky důležité infrastruktury.

Opatření platí do konce měsíce. V Rusku byla nákaza prokázána u víc než 10 000 lidí. Vycházet směji lidé jen na nákupy, do lékáren, do parku se psy nebo na ulici s odpadky.



Společnost Magnit, jedna z největších potravinářských firem, ohlásila dvouciferný nárůst prodejů vodky a dalších alkoholických nápojů od doby, kdy karanténa začala. Firmy Lenta a O’Key registrují až třetinové zvýšení prodeje. „Lidé vykupují, na co přijdou - vodku, koňak nebo pivo,“ řekl agentuře Reuters jeden z pokladních v moskevském supermarketu.

Podle odborníků je důvodem strach z nákazy, stres a obavy, že alkohol z obchodů zmizí. Rusko má s alkoholem dlouhodobý problém, podle statistik je alkoholismus jednou z hlavních příčin úmrtí u mužů v produktivním věku.

Úřady varují, že vodka si s koronavirem neporadí. „Pokusy léčit všechno vodkou a odkládat návštěvu lékaře rozhodně zhoršují vyhlídky na uzdravení, takové lidi už není možné zachránit,“ varoval Rusy v médiích ministr zdravotnictví Michail Muraško. V některých regionech ale odmítají prodej alkoholu během krize omezit, údajně z obav před protesty a nepokoji.