Nesolidarita, krádež. Zahraniční novináři řeší respirátory zabavené v Česku

„Koronavirus: jak Česká republika zabavila tisíce masek z Číny pro Itálii,“ zní titulek sobotního textu v on-line verzi italského deníku La Reppublica.

Podle deníku se v Česku udál „velmi vážný případ nedostatku solidarity v rámci Evropské unie v mimořádné situaci způsobené koronavirem“ – viníkem je podle listu Česká republika, poškozeným Itálie.

Text i italském deníku o omylu při zabavování roušek

„Ukázalo se, že místní úřady svévolně zabavily obrovské množství 680 tisíc masek a tisíců respirátorů, které Čínská lidová republika poslala do naší země, aby nám pomohla,“ dodává deník.

Kromě deníku o zabavení respirátorů a dalšího zboží informovala v Itálii také tamější zpravodajská rádiová stanice GR1, na níž se La Repubblica odkazuje s tím, že rádio odhalilo „oficiální lži a informace“.

Někteří zahraniční novináři jsou ale ve vyjádřeních mnohem tvrdší. Například belgický novinář Jean Quatremer označil na Twitteru zabavení pomoci za krádež.

Česko pošle Italům dopis i nové roušky a respirátory

Situaci už řeší české ministerstvo zahraničí, které se domluvilo s ministerstvem vnitra. „Policie to vyšetřuje, materiál, který byl určen italské straně, dodáme a zároveň jsme v kontaktu s italskou ambasádou a dnes (tj. v neděli) odesílám italskému ministrovi zahraničních věcí dopis s vysvětlením celé situace,“ řekl iDNES.cz ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Podle něj již ministr vnitra Jan Hamáček Itálii vysvětlil, že šlo o zásah policie proti skupině, která mohla jednat podvodně.

Ochranné pomůcky mohou z Česka odjet už počátkem příštího týdne. Vezl by je autobus, který do Itálie míří pro české turisty. „Je to jedna z možností,“ sdělil ministr zahraničí. Počítá ale s tím, že ne všechny roušky a respirátory se mohou do autobusu vejít, proto by mohla být dodávka rozdělena.

Do Itálie nepůjde zabavený materiál, ale náhradní roušky a respirátory, protože Česko už původní ochranné pomůcky spotřebovalo, pošle náhradu. „Nemusí to být nutně ten samý materiál, ale bude odpovídat skladbě, která byla určena Itálii,“ dodal Petříček.

Informace o zabavených ochranných prostředcích se objevila v úterý. Ministr vnitra tehdy uvedl, že policisté zasáhli proti spekulantům a zajistili statisíce roušek a desetitisíce respirátorů, které se snažila firma předraženě prodat zdravotníkům. Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček rozhodl o jejich převzetí a pomůcky poté putovaly kraji a do Prahy (více čtěte zde).

Jenže krátce na to se ukázalo, že část zboží byla humanitární pomoc z Číny. Měla zamířit k čínským krajanům do Itálie, která je z Evropy koronavirem vůbec nejvíce zasaženou zemí.

„Následným šetřením bylo zjištěno, že součástí zabavených věcí byla samostatná zásilka 101 600 roušek a respirátorů, která byla darem Červeného kříže města Čching Tchien z čínské provincie Če-ťiang čínským krajanům v Itálii,“ stojí v prohlášení, které v pátek vydal ministr vnitra Jan Hamáček (více čtěte zde). Vyjádřil v něm lítost nad tímto nedorozuměním.

Podívejte se na video z Lovosic: