Lékaři potvrdili první případ přenosu koronaviru z těhotné matky na dítě

Informaci o případu přinesl web The Guardian. „Bohužel, v tomto případě není pochyb o způsobu přenosu,“ řekl přednosta neonatologie a pediatrie Daniele De Luca z pařížské nemocnice Antoine Béclèreho. „Lékaři si musí být vědomi, že k tomu může dojít. Není to běžné, to určitě ne, ale může se to stát a musí se to brát v úvahu v klinické praxi,“ dodal.



Třiadvacetiletí těhotná žena se koronavirem nakazila koncem třetího trimestru. 24. března byla v nemocnici hospitalizována s horečkou a silným kašlem, test provedený krátce po příjezdu vykazoval pozitivní nákazu nemocí covid-19.

Třetí den po přijetí ženy se u plodu objevily potíže a lékaři museli vyvolat předčasný porod a provést císařský řez. Novorozené dítě bylo okamžitě izolováno na neonatologické intenzivní péči. Jeho krevní testy a testy hlenu potvrdily nákazu koronavirem. Lékaři vyloučili jiné virové, bakteriální či plísňové infekce. Další testy odhalily, že se virus rozšířil z krve matky do placenty, kde se namnožil, způsobil zánět a přenesl se na dítě.

„Důvodem, proč to nebylo zveřejněno dříve, je nutnost mít hodně vzorků,“ uvedl De Luca. „Potřebujete matčinu krev, krev novorozence, krev z pupečníku, placentu i plodovou vodu. Získat všechny tyto vzorky v době pandemie v souvislosti se všemi nouzovými opatřeními je velice obtížné,“ doplnil.



„Tyto případy se objevily již dříve, vše ale nakonec skončilo pouhým podezřením. Nikdo totiž neměl možnost vše otestovat a zkontrolovat patologické změny placenty,“ informoval lékař. Nejvyšší hladina viru byla nalezena v placentě. V ní se nacházejí stejné receptory jako v plicích. Na ty se virus napojí a následně vnikne do buňky.



Dítě se zpočátku zdálo zdravé, třetího dne ale začalo být podrážděné a nechtělo se nechat nakrmit. Lékaři u něj zpozorovali svalové křeče a zvažovali, zda podat dítěti remdesivir. Novorozenec se ale nakonec začal zotavovat a lék tak nebyl potřeba.

Lékař De Luca uvedl, že pokud se u těhotné ženy objeví koronavirus, dá se vše zvládnout a situace může být pod kontrolou. Ve většině případů k poškození plodu dítěte nedojde. Jen v Británii se 95 procentům z celkového počtu 244 nakažených matek narodily zdravé děti.