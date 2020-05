Brazílie má rekordní počty nakažených, dohání Rusko. Evropa se stabilizuje

S covidem-19 v Brazílii zemřelo již téměř 19 000 lidí, Rusko má zatím s více než 317 000 infikovaných druhý nejvyšší počet nakažených na světě. V posledních dnech Moskva hlásí stabilně mezi 8 000 a 10 000 novými případy, počet obětí ve středu překonal hranici 3 000.

Některá západní média ale delší dobu poukazují na neproporčně nízký počet úmrtí v Rusku v porovnání s jinými zeměmi. Ruské úřady tvrdí, že je to díky rozsáhlému testování a včasnému zachycení nakažených. Podle odborníka z Moskevské státní univerzity Michaila Tamma ale například v metropoli úřady připouštějí, že více než 60 procent zemřelých se do statistiky nezapočítává. Koronavirová infekce je považována za pouhý „katalyzátor“ jiných onemocnění.

Spojené státy americké, které mají asi 330 milionů obyvatel, již evidují 1,55 milionu nakažených a přes 93 000 úmrtí. Více než čtvrtina obětí ze světové bilance tak pochází z USA. Za posledních 24 hodin zemřelo v USA s covidem-19 dalších 1 561 lidí, což je ve srovnání s předchozím dnem stabilní přírůstek.

Podle nové studie vědců z Columbijské univerzity se USA mohly vyhnout úmrtí až 84 procent lidí, kdyby zavedly ochranná opatření o dva týdny dříve. V případě nakažených mohlo být číslo nižší údajně o 82 procent.

Zatímco v Brazílii, Rusku či USA přibývají nakažení koronavirem dál po tisících, v Evropě se situace stabilizuje. V Německu, které má 83 milionů obyvatel, přibylo ve středu 745 nových případů nákazy, tedy zhruba stejně jako v úterý, a s nemocí covid-19 zemřelo dalších 57 lidí.

Italský premiér Giuseppe Conte, jehož země je jednou z nejpostiženějších na světě, ve středu řekl, že Itálie se dostala z nejhoršího. Přísná karanténní opatření v zemi se pomalu uvolňují a v rámci úsilí o „restart ekonomiky“ Itálie otevře své hranice pro obyvatele celé Evropské unie od 3. června a nebude vyžadovat povinnou karanténu.

Podle středečních údajů šedesátimilionová země od února eviduje 32 330 úmrtí s covidem-19 a 227 364 potvrzených případů nákazy. V počtu úmrtí je Itálie třetí na světě po Spojených státech a Velké Británii, kde ovšem počet nových obětí opět klesl. Za den jich bylo nahlášeno 338, před týdnem 428. Oficiální bilance epidemie covidu-19 v zemi tak narostla na 36 042 úmrtí.

Švédsko má nejvíc úmrtí na milion obyvatel

Ve Švédsku v posledních dnech v denním průměru po přepočtení na milion obyvatel zemřelo nejvíce lidí s covidem-19 v Evropě. Švédské úřady v boji proti pandemii zvolily ve srovnání s mnoha dalšími zeměmi světa liberální přístup. Podle portálu ourworldindata.org v této zemi v období od 12. do 19. května zemřelo každý den v přepočtu na milion obyvatel průměrně 6,25 lidí s koronavirem. To je nejvíce v Evropě, v Británii tento údaj činí 5,75.

Od začátku epidemie má ovšem Švédsko, kde většina škol, restaurací a firem v uplynulých měsících dále fungovala, stále nižší počet obětí v přepočtu na milion obyvatel než Británie, Španělsko, Itálie, Belgie a Francie. Vede si však hůře než další severské země – Dánsko, Norsko a Finsko.

Španělsko by se pro zahraniční turisty mělo otevřít spíš v červenci než v červnu, řekla ve středu v rozhovoru s agenturou EFE místopředsedkyně španělské vlády Teresa Riberaová. Oficiální termín ale kabinet zatím nestanovil.

Na Slovensku počet potvrzených případů koronaviru v posledních čtyř týdnech roste jen pomalu. Výrazná většina z celkového počtu 1 502 infikovaných se vyléčila, 28 lidí s koronavirem zemřelo. Obyvatelé mohou od středy vycestovat na jeden den do vybraných zemí včetně Česka, aniž by při návratu museli nastoupit do karantény nebo předložit potvrzení o negativním výsledku testu na koronavirus.

Celkem už v Evropě s covidem-19 zemřelo více než 170 000 lidí. Vyplývá to z dat, která shromáždila agentura AFP. Téměř tři čtvrtiny všech evropských obětí pandemie pochází jen ze čtyř zemí: Británie, Itálie, Francie a Španělska. Na celém světě si pandemie covidu-19 vyžádala již přes 328 000 mrtvých, infekce potvrdila u více než pěti milionů lidí.