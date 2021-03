Velvyslanec: Pro Němce nejsme prašiví, ale sledují naši krizi s obavami

Německo v tomto týdnu prodloužilo celostátní karanténu do 28. března. Po tlaku musela kancléřka Angela Merkelová přislíbit plán na postupné rušení restrikcí. Ten je však velmi opatrný. Kritická situace v ČR se stává předmětem politického boje i u našich západních sousedů, kdy je Česko představováno jako špatný příklad toho, kam až snaha o rozvolnění může zajít.

„Obrázek naší epidemie v Německu vyvolává značné obavy,“ říká v Rozstřelu Tomáš Kafka. „Německo velmi usiluje o to, aby jeho boj s covidem byl úspěšný. A protože to všechno trvá už rok a stojí to spoustu peněz a psychických sil, tak i Německo začíná být nervóznější, než jsme byli zvyklí v průběhu loňského roku,“ dodal.

Pro Němce nejsme prašivými psy

„Teď se stala ČR vzhledem k vysokým číslům incidence i vzhledem k tomu, že se u nás rozjela britská mutace, pro Německo obávanou destinací,“ popisuje situaci velvyslanec. „A sami Němci jsou více a více nervózní. Ale to, že k nám Němci přistupují kriticky a dělají jednostranné kroky, tak to není protičeské. Oni sami říkají, že se to týká i Slovenska nebo části Rakouska.“

Podle velvyslance nás rozhodně Němci nepovažují kvůli vysokým číslům za prašivé psy. „To tak není. Němci z nás mají obavy, ale vždy zdůrazňují, že budou sami velice rádi, když se situace u nás zlepší a budeme se všichni vrátit k normálu,“ vysvětluje Kafka.

„V Německu probíhá vnitřní německá polemika, kde stoupenci ekonomického rozvoje říkají, že je zapotřebí zemi otevírat,“ míní Kafka. „Spolkové ministerstvo vnitra zašlo podle těchto lidí moc daleko a je zapotřebí postarat se o hospodářskou prosperitu regionu.“

„Oproti tomu zastánci restrikcí, stoupenci kancléřky Merkelové, na to reagují tím, že Česko tematizují a říkají: Podívejte se, když budete dělat to, co chce německá opozice, dopadneme jako v ČR,“ říká velvyslanec s odkazem na odstrašující český příklad.

Kancléřka má k ČR velmi blízko

Kancléřka Merkelová má podle Kafky k Česku velice pozitivní vztah. „Nejen že u nás pracovala a byla napojena na svého mentora, profesora Zahradníka. Je nám i mentálně blízká. Není člověkem rychlých rozhodování, ale uvážené reakce. Kancléřka dlouhou dobu během pandemie brala na zřetel, jaká je situace v Česku a hledala pro nás možnosti a výjimky.“

Kancléřka je však podle ambasadora pod velkým tlakem. „Poslední vládní kroky jsou v médiích pranýřovány. Chtěla by být daleko přísnější, ale nemůže si to dovolit, protože odpor proti tomu je příliš velký. Pandemie je poslední velkou kauzou Angely Merkelové před odchodem z kancléřství. Je to vnímáno i tak, že si teď píše politickou závěť a je důležité, jak se na ni bude vzpomínat,“ podotýká velvyslanec.

V Německu se v souvislosti s uvolňováním opatření hovoří o podobných tématech jako v Česku. Také naši západní sousedé by podle velvyslance rádi rozjeli testování v průmyslových podnicích či ve školách, které by se měly postupně otevírat. Zaznívají i požadavky na očkování učitelů, které už v ČR od začátku března probíhá.

Od 8. března by podle velvyslance měly být pro každého Němce k dispozici bezplatné testy jednou týdně. „Řešilo se tu, zda jsou dostatečné kapacity na očkování, tedy dostatek samotné látky i personálu. To by se mohlo masivně rozjet. Byl o to velký spor i uvnitř koalice, kdy se donedávna populárnímu ministru zdravotnictví celý očkovací proces vymkl z rukou. Čelil kritice veřejnosti.“

V Německu podle velvyslance v tuto chvíli je dostatek lůžek intenzivní péče. I proto přišel Berlín s nabídkou pomoci pro mnohem hůře postižené Česko. Kafka v Rozstřelu podrobně popsal, jak mezi sebou vlády i jednotlivé příhraniční regiony komunikují a jak dohadují spolupráci ohledně převozu pacientů či jak se organizuje předávání očkovacích látek z Německa do ČR.



Němci počítají nárůsty, Češi mrtvé

Rozdíl mezi Českem a Německem je podle velvyslance v tom, že Němci počítají s obavami čísla nárůstu pozitivně testovaných a v Česku se takto počítají mrtví. „My jsme podle nich zemí, která už dávno neřeší prevenci, ale jsme uprostřed covidového neštěstí. Proto nám chtějí pomoci, nabízejí intenzivní lůžka, testovací sady a snaží se být v rámci sousedství maximálně vstřícní. Ale na druhou stranu mají obavu, aby se u nich situace také nezhoršila.“

Karanténa v Německu potrvá do 28. března. Už příští týden země začne s postupným rozvolňováním opatření. Od pondělí se mohou otevřít obchody v regionech, kde je hodnota nižší než 50 nových případů na sto tisíc obyvatel za sedmidenní období. Pokud se bude situace v zemi dále zlepšovat, 22. března by se mohla otevřít divadla a také zahrádky restaurací.

„Je to kompromis, vláda by chtěla být fundamentalističtější, rozvolnění nepodporuje, ale zemští premiéři mají poněkud odlišné představy. Podpora tvrdé politiky německé vlády proti covidu klesá. V tuto chvíli ji schvaluje asi už jen třetina německé populace,“ uzavírá velvyslanec ČR v Německu Tomáš Kafka.