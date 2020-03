Nakazit by se mohlo skoro celé lidstvo, opatření jsou nutná, tvrdí vědci

10:49 , aktualizováno 10:49

Až sedm miliard lidí by se nakazilo nemocí COVID-19, pokud by se nepřijala žádná opatření proti šíření koronaviru. Ve své aktuální studii to tvrdí vědci z Královské univerzity v Londýně (Imperial College London). Odhadují, že na nákazu by zemřelo 40 milionů lidí. Na celém světě nyní žije zhruba 7,7 miliardy lidí.