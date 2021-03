Očkované těhotné předávají dětem imunitu, i následně kojením, zjistili vědci

„Tyto předběžné studie jsou prvními, které dokazují to, v co jsme doufali. A to, že očkování může být potenciálně ochranné prostřednictvím protilátek přenášených na plod,“ uvedla pro list The Washington Post Brenna Hughesová, docentka porodnictví, jež působí na Dukeově univerzitě.



„Zřejmě se nemusíme bát možného rizika a poškození. Naopak lze prokázat, že vakcíny poskytují vyvíjejícímu se plodu ochranu,“ dodala.

Vědci už v předchozích měsících zjistili, že těhotné ženy, které se uzdraví z nákazy koronavirem, mohou přenášet na své děti přirozenou imunitu.

Zjištění, že se k plodu pupečníkovou krví či k novorozencům prostřednictvím mateřského mléka mohou dostat vakcínami vyvolané protilátky, je ale zcela nové a podle expertů může mít širší dopad na boj proti covidu.

Jedna ze studií, publikovaná začátkem března, sledovala více než 130 očkovaných žen z nichž bylo 84 těhotných a 31 kojících.

Vědci zjistili, že tyto ženy měly podobnou imunitní odpověď na očkování jako netěhotné ženy, což naznačuje, že pro ně bude vakcína stejně účinná.



Badatelé u deseti žen, které během trvání studie porodily, odhalili u všech v pupečníkové krvi přítomnost protilátek proti koronaviru. Tu zjistili také téměř u všech kojících žen v mateřském mléce.



V těhotenství hrozí riziko závažného průběhu

Další studie, zveřejněná v únoru, zjistila, že těhotná žena, která dostala jen jednu dávku dvoudávkové mRNA vakcíny, měla po porodu v krvi rovněž protilátky, i když v menším množství než plně očkované ženy.

Autoři této studie, kliničtí pediatři Paul Gilbert a Chad Rudnick, uvedli, že pokud by se děti mohly narodit s protilátkami, mohlo by je to chránit během prvních několika měsíců jejich života, kdy jsou nejzranitelnější.



Odborníci se podle The Washington Postu shodují, že předběžné studie jsou počátkem při zkoumání možného přenosu imunity. Dalším krokem je určení, jak účinné kojenecké protilátky jsou a jak dlouho ochrana dětem vydrží.



„Je to dobrá zpráva,“ říká Denise Jamiesonová, profesorka gynekologie a porodnictví na Emoryho univerzitě, která se na studiích nepodílela.



Podle ní bude zajímavé zjistit, zda vakcíny proti koronaviru podávané těhotným ženám mohou chránit novorozence stejným způsobem jako očkování proti chřipce a proti záškrtu, tetanu, černému kašli (DTaP).



„Je ale důležité si uvědomit, že hlavním důvodem, proč se zabýváme zkoumáním očkování těhotných žen proti covidu-19 je skutečnost, že matkám hrozí zvýšené riziko těžkého průběhu této nemoci,“ líčí Jamiesonová. „To přináší zvýšené riziko i dětem,“ dodává lékařka.