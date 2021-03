Američance vzal koronavirus patnáct blízkých. Nechte se očkovat, nabádá lidi

Nejdříve vzal koronavirus Montgomeryové tetu. „Měla problémy s dýcháním a tak ji její dcera odvezla na pohotovost. Bylo to naposledy, co ji dcera viděla živou,“ píše AP.



Pak umřel někdejší policista, který pomáhal organizovat mše v kostele, kam Montgomeryová před vypuknutím pandemie docházela.

Pak dobrá kamarádka, která se jako zdravotní sestra starala o nakažené v Atlantě. Sestřenice, která se po 12 dnech vrátila domů z nemocnice a myslela si, že už se zotavuje. Nezotavovala.

Až na jednu výjimku byli všichni blízcí, o které Montgomeryová přišla, černoši, stejně jako ona. Byli to rodinní příslušníci, známí i kamarádi, které prý brala jako rodinu.

„Nevím, jestli vůbec někdy všechny (ty ztráty) vstřebám... Myslím na ně na všechny,“ řekla. Své vlastní utrpení nicméně nechtěla nijak vyzdvihovat, neboť na rozdíl od jiných jí neumřeli rodiče nebo životní partner.

„Každý večer se modlím za každého a za všechny, co se s touhle nemocí potýkají,“ řekla. Montgomeryová je zároveň součástí snah o zmírnění dopadů pandemie.

Jakožto ředitelka oddělení mezivládních vztahů na radnici Milwaukee a blízká spolupracovnice starosty Toma Barretta věnovala velkou část uplynulého roku prosazování mimořádných programů na podporu místní komunity.

Žena chce zlepšit povědomí o vakcínách

Také spolupracuje s vzdělávací organizací Delta Sigma Theta ve snaze zlepšit povědomí o vakcínách a testování na koronavirus.

„Pro ni to není teoretické cvičení. Je to naprosto skutečné,“ řekl AP starosta Barrett. Zkušenost Montgomeryové prý ovlivnila i jeho. „Přibližuje to, jak ničivý ten poslední rok byl a jak ničivá je tahle pandemie,“ řekl.

Spojené státy zaznamenaly na 525 tisíc úmrtí spojených s covidem-19, z toho bezmála 1 300 nahlásil okres Milwaukee County.

Epidemie podle dostupných statistik nedopadá na různé etnické skupiny rovnoměrně, jednou z těch hůře zasažených jsou právě černoši.

Ti tvoří 12 procent populace USA a zároveň bezmála 15 procent úmrtí na covid-19, u nichž je známá rasa zemřelého, uvádí skupina APM Research Lab, která mapuje údaje o obětech.