Dubaj platí za otevřené dveře turistům, z nárůstu infekcí viní i migranty

Zatímco koronavirová čísla všude po světě rostla, turisté na sociálních sítích sdíleli fotografie z prosluněné Dubaje. Mezi lidmi, kteří na doporučení politiků zůstali doma, vyvolala série snímků zděšení i kritiku těch, kteří si užívají v zahraničí a navíc často nedodržují základní pravidla.



Dánskou turistku Emmu Mathildeovou, jež Dubaj v posledních měsících navštívila několikrát, odezva nepřekvapila. „V Evropě jsou všichni zavření doma. Dubaj je jediné místo, kam se dá cestovat, takže tam chtějí všichni. Lidé nechápou, proč musí zůstat doma, když si jiní užívají,“ líčí.

Poté, co Británie na konci ledna zakázala přímé lety cestujících do SAE, čímž účinně odřízla to, co se podle CNN v posledních týdnech stalo nejrušnější leteckou linkou na světě, začala Dubaj přehodnocovat svá vlastní opatření. SAE jsou nicméně odhodlané udržet svou ekonomiku závislou na cestovním ruchu v provozu.



Dodržování opatření proti covidu-19 byla podle SAE až dosud v souladu s očekáváním. „Všechno pozorně sledujeme, ale naší filozofií je, že se musíme touto pandemií propracovat,“ uvedl Hilál Saíf al-Marrí, generální ředitel dubajského ministerstva cestovního ruchu.

„Pokud lidi požádáme, aby své chování totálně změnili, je velmi nepravděpodobné, že dosáhneme úplného souladu. V našem případě jsme požádali lidi, aby vylepšili své chování, naučili se žít v novém normálu a oni to přijali,“ líčí al-Marrí vládní strategii.

AFP News Agency @AFP As much of the world tightens lockdowns to stem coronavirus, Dubai has flung its doors open, branding itself as a sunny, quarantine-free escape -- despite a sharp rise in cases https://t.co/Msg84JXGAx https://t.co/HtJQrO1cW1 oblíbit odpovědět

Za nárůst infekcí nemohou jen turisté

Chování pár nezodpovědných turistů, které bylo k vidění na sociálních sítích, podle al-Marrího reputaci Dubaje neuškodí. „Když se projdete po městě, lidé tu nosí roušky. Pokud ji někdo nemá, nebude to policie, kdo mu řekne, aby si ji nasadil, ale kolemjdoucí. Naučili jsme se tak žít,“ říká.

Zhruba desetimilionové SAE nicméně v lednu zaregistrovaly nárůst případů o 80 tisíc na více než 290 tisíc, s covidem tu zemřelo už 930 lidí. Úředníci denně hlásí nárůst o čtyři tisíce případů, což zdejší nemocnice zatěžuje. Za vzestup nicméně podle některých odborníků nemohou jen turisté.

Populaci města tvoří z přibližně 85 procent emigranti, z nichž mnozí v prosinci navštívili svůj domov nebo se zúčastnili místních vánočních a novoročních akcí.

Lékařka Celia Antonyová ze zdejšího třetího nejlidnatějšího města Šardžá se domnívá, že nárůst byl nevyhnutelným důsledkem pohybu obyvatel. Dodává, že čísla také vzrostla v důsledku zvýšeného testování.

Také Mohamed Abdulhamíd, odborník na interní medicínu z nemocnice Medcare v Dubaji říká, že nárůst by byl stejný bez ohledu na to, zda byly hranice uzavřené, či nikoli. „Většina států nyní trpí prudkým nárůstem případů a mnohé z nich jsou ohledně přístupu do země velmi přísné,“ líčí.

Zavření hranic nic neřeší

„Stále věřím, že jediný způsob, jak tuto situaci ukončit, je dodržovat opatření pro kontrolu infekce a nechat se očkovat. Zavření hranic může zabránit ve vstupu pouze lidem, nikoliv viru,“ domnívá se Abdulhamíd.



Al-Marrí tvrdí, že Dubaj je připravená na zhoršení situace okamžitě reagovat. Připomíná, že uzavření Dubaje bylo v počátcích pandemie jedním z prvních na světě a jedním z nejpřísnějších. Lidé směli domov opustit jen s předchozím povolením prostřednictvím aplikace, maximálně na dobu tří hodin a pouze kvůli zdraví, nákupu jídla nebo nutné práci.

„Uzavřeli jsme se, když jsme potřebovali. Od otevření sledujeme data. Pokud vidíme dodržování předpisů, nemusíme zpřísňovat. Sledujeme jednotlivá odvětví a podle toho reagujeme,“ uvedl al-Marrí, podle něhož Dubaj začátkem ledna zaznamenala pokles dodržování předpisů.

Na nárůst případů zareagovala tím, že od minulého úterka omezila kapacitu plážových klubů, hotelů a nákupních středisek na 70 procent a kin na 50 procent. Bary dočasně úplně odstavila.

Dubai Media Office @DXBMediaOffice Helal Saeed Al Marri, Director General of the Dubai's Department of Tourism and Commerce Marketing to @CNN: #Dubai has a clear plan to deal with the Covid-19. https://t.co/SagqlRJYyq oblíbit odpovědět

Evropa by se měla inspirovat, líčí turistka

Tento typ reakce je podle Mathildeové něco, co v Evropě chybí. „Myslím, že vláda SAE to zvládá skvěle. Je to velmi odlišné od toho, jak to řešíme v Evropě, kde jsou případy stále vysoké a ekonomika hodně trpí. Je to rovnováha mezi nasloucháním lidem, péčí o lidi a péčí o podniky, které musí během pandemie přežít,“ líčí.

Toto dilema je podle CNN momentálně známé všem vládám na světě, jež se snaží najít rovnováhu mezi udržením ekonomiky a bezpečností lidí.

Obyvatelé SAE se nicméně domnívají, že jejich vládě se podařilo balanc najít. „Hlavní myšlenkou není uzavření, ale metodické řešení, jak pomoci podnikatelům zůstat v provozu a přitom neohrozit lidi,“ říká Adil Ghazzawi, spolumajitel dubajského klubu Cove Beach.

Za rovnováhou v SAE stojí podle CNN také očkování. Země má jednu z nejvyšších úrovní očkování proti covidu-19 na světě. Zdravotníci obyvatelům podali už více než čtyři miliony dávek vakcíny. Vláda má v plánu naočkovat polovinu svých obyvatel do konce března.