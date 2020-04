Rusko má strach o svá střežená jaderná města, pronikl tam koronavirus

Šéf Rosatomu Alexej Likačev uvedl, že společnost v posledních dnech zaslala do Sarova, jež mezi přísně střežená města patří, zásobu ventilátorů a ochranných pomůcek, protože se tu koronavirem nakazilo několik desítek lidí.



„Tato pandemie je přímou hrozbou pro naše jaderná města. Situace v Sarově, Elektrostalu a Desnogorsku je obzvlášť alarmující,“ sdělil Likačev během pondělního internetového projevu pracovníkům ruského jaderného průmyslu.



„Situaci v Sarově značně zhoršuje vypuknutí nemoci covid-19 v nedalekém Diveyevském klášteře,“ prohlásil Likačev a zdržel se dalších detailů.

Diveyevský klášter u ruského Sarova:



Nemocní jsou také zaměstnanci jaderného ústavu

Sarov se nachází v Nižněnovgorodské oblasti a jeho existence byla tak tajná, že se až do rozpadu Sovětského svazu neobjevil na mapách. Město není přístupné pro cizince bez zvláštního povolení, protože se vláda obává o svá tajemství. Sarov je jedním z center ruského výzkumu nukleárních technologií a podle odborníků zůstává důležitou součástí jaderného armádního komplexu.

Mimo jiné je domovem výzkumného ústavu, jež s loni dostal do popředí zájmu médií poté, co pět jeho jaderných vědců zahynulo při záhadné nehodě během testování vojenského arzenálu v Severodvinsku u Bílého moře.

Zatímco Rosatom uvedl, že k incidentu došlo při zkoušce raketového motoru na mořské plošině, američtí odborníci se domnívají, že se jednalo o test nové jaderné rakety vychvalované ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Rosatom před týdnem oznámil, že se v sarovském Všeruském vědeckovýzkumném ústavu experimentální fyziky koronavirem dosud nakazilo sedm zaměstnanců. Ve městě s pětadevadesáti tisíci obyvateli podle listu The Guardian zaregistroval celkem třiadvacet nemocných.

Podle úředníků se nákaza začala v Sarově šířit poté, co se do města z rekreačního pobytu v jednom z ruských středisek vrátila dvojice seniorů. Rosatom uvedl, že kvůli zabránění šíření nemoci poslal do izolace už sto lidí.



Nákaza si v Rusku, které má přibližně 146 milionů obyvatel, od počátku pandemie vyžádala 972 životů. Z toho 108 lidí zemřelo během uplynulých 24 hodin. Celkový počet potvrzených případů ve všech ruských regionech dosáhl téměř sta tisíc. Více než deset tisíc lidí se z nemoci covid-19 už uzdravilo.

Nejhorší zůstává situace v Moskvě, kde úředníci zaznamenali 50 646 případů infekce, z toho 2 220 nově potvrzených. Obyvatelé Moskvy mají od 30. března nařízeno zůstat doma a vycházet jen v nejnutnějších případech.

Ruské jaderné město Sarov leží východně od hlavního města: