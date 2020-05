V ruských domovech péče se odehrává noční můra, ředitelé incidenty tutlají

Když Alexej Sidnev viděl hrůzu způsobenou koronavirem v domovech seniorů v Evropě, rozhodl se už v březnu zapečetit šest pečovatelských domů, které provozuje nedaleko Moskvy, a nakoupil zaměstnancům ochranné pomůcky. „Je to asi nejtěžší doba mého života a to jsem zažil perestrojku,“ říká.



Ačkoli Sidnev popsal opatření zavedená ve svých domovech na sociálních sítích, v ruském sektoru státní péče se vše odehrává po starém – za zavřenými dveřmi. „Vím o mnoha pečovatelských domech, které právě v tuto chvíli bojují s koronavirem, ale na veřejnost se to prostě nedostalo,“ líčí Sidnev.

Svědectví personálu státního domova seniorů Višenki ve Smolensku, čtyři sta kilometrů západně od metropole, je náznakem toho, jak může širší situace vypadat. „Odehrává se tu noční můra,“ říká anonymně jedna z pečovatelek, která se v práci společně s desítkami dalších kolegů nakazila koronavirem.



„Do začátku května dostalo mnoho obyvatel horečku a začali umírat,“ dodává sestra. „Jen na mém patře zemřelo osm lidí,“ líčí s tím, že jako příčinu úmrtí lékaři uvedli „doprovodná onemocnění“, nikoli koronavirus. „V našem domově nikdo nedělá pitvu,“ říká s tím, že personálu o covidu-19 nikdo neřekl.

„Zjistili jsme to až poté, co přijeli sanitáři v ochranných oblecích. Poslali jsme do nemocnice hodně lidí a hodně rezidentů domova zemřelo,“ popsala. Úřad místního guvernéra situaci odmítl komentovat. Smolenská oblast dosud oficiálně zaznamenala 25 mrtvých a 1 853 nakažených.

O koronaviru nám neřekli, říkají zaměstnanci

V celé Evropě tvoří obyvatelé domovů seniorů podle stanice BBC až polovinu všech úmrtí na koronavirus. Údaje ve Smolensku jsou v souladu s neobvykle nízkou celkovou úmrtností, kterou Rusko v souvislosti s epidemií uvádí. Vláda trvá na tom, že za to mohou včasná nařízení, diagnóza a léčba.

Vláda doporučila na začátku dubna všem pečovatelským zařízením zastavení skupinových shromáždění a omezení přístupu. V polovině měsíce potom doporučila úplnou karanténu s tím, že zaměstnanci by měli v zařízení čtrnáct dní v kuse bydlet a snížit tím riziko vystavení se viru.

Jenže zařízení jsou financována z omezených regionálních rozpočtů a úplná karanténa je drahá, protože pečovatelé se musejí po dobu dvou týdnů mezi směnami samostatně izolovat.

Zaměstnanci smolenského domova uvedli, že zařízení bylo ještě před epidemií na hranici limitu a mělo nedostatek vybavení, například inkontinenčních vložek.

Manažeři sice zvažovali úplnou karanténu od začátku května, ale nakonec k ní nedošlo. „Ředitel nám řekl, že nám nemá z čeho zaplatit,“ uvedla anonymně další z pečovatelek s tím, že koronavirus v té době dávno pronikl dovnitř. „Ředitel prohlásil, že je to jen chřipka a nemáme se čeho bát,“ dodala sestra.

Ředitelé se bojí postihu

Koronavirus se nyní šíří po domovech seniorů po celém Rusku. „Víme o případech v tajze, tři sta kilometrů daleko od jakéhokoliv města, nákaza je i v domovech seniorů ve vzdálených vesnicích,“ říká Jelizaveta Oleskinová, ředitelka charitativní organizace Radost ve stáří, jež pomáhá domovům.

Podle moskevských sociologů se ředitelé pečovatelských zařízení snaží o utajení incidentů, protože se obávají stíhání pro nedbalost. Alexej Sidnev věří, že tato bezprecedentní krize uštědří každému zásadní lekci. O tom, že ale najednou přijde transparentnost, má pochybnosti.

„Nyní víme, co se stalo před čtyřiatřiceti lety. Dozvěděli jsme se to ze seriálu televize HBO,“ říká s odkazem na jadernou katastrofu v Černobylu, kterou Sověti tutlali a podrobnosti o níž si nechávali pro sebe. „Skutečné množství obětí a rozsah toho, co se děje, neznáme. Možná se to dozvíme později,“ uzavírá.