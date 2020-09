Němci a Rakušané testují covid-19 více než Česko, ostatní sousedé zaostávají

Počet koronavirové infekce v Česku se výrazněji zvyšuje v posledních dvou týdnech. A roste nejen v Česku, ale také u našich okolních sousedů.

Během minulého úterý denní nárůst pozitivních případů v Česku poprvé překonal tisícovku, minulou středu dva tisíce a ve čtvrtek dokonce tři tisíce. Aktuálně nakažených je 24 032 lidí, většina z nich má mírnější průběh nemoci.

Česko ale zároveň v posledních dnech více testuje. Zatímco v srpnu počet testů za den jen jednou překročil deset tisíc, v minulém týdnu kromě soboty počet testů neklesl pod 17 tisíc a ve čtvrtek překročil rekordních 23 tisíc. V sobotu laboratoře provedly 14 785 testů, o téměř šest tisíc méně než v pátek.



Zvýšenému tempu šíření covidu-19 čelí v posledních dnech také sousední země. Slovensko v pátek otestovalo 5 750 lidí a ohlásilo 290 potvrzených nálezů, čímž překonalo svůj dosud nejvyšší jednodenní údaj. Celkem země pod Tatrami s 5,5 milionu obyvatel potvrdila 6 756 infikovaných a 39 úmrtí.



Slovensko podle serveru Our wold in data(OWID) nyní denně provádí kolem sedmdesáti testů na sto tisíc obyvatel. Česká republika jich proti tomu zvládne udělat dvakrát víc. Naši východní sousedé od začátku pandemie provedli 414 200 testů, Česko podle oficiálních dat ale už téměř 1,2 milionu.



Premiér Slovenska Igor Matovič prohlásil, že příčinou nárůstu je skutečnost, že obyvatelé už nejsou tak zodpovědní jako při první vlně pandemie. „Situace začíná být kritická. Možná si řeknete, že se nic neděje, nakažení přibývají výrazně méně než v Čechách a umírá minimum lidí,“ napsal na Facebooku.

„Bude to tak ale jen do chvíle, dokud budou regionální hygienici stíhat dohledávat kontakty pozitivních. Poté se nám situace vymkne z rukou. Kdy to nastane? Obávám se, že při 300 nakažených denně jsme již na hraně,“ uvedl Matovič. „Hygienici jedou na 120 procent a více jich nemáme,“ dodal premiér.



Polsko v testování zaostává

Také v Polsku se situace v posledních dnech zhoršila. Počet nově nemocných tam v pátek poprvé přesáhl tisíc za den, když tamní laboranti potvrdili 1002 nálezů. Polské ministerstvo zdravotnictví sdělilo, že země se zhruba 38 miliony obyvatel zaregistrovala už více než 79 tisíc případů koronaviru.



Podobně jako Slovensko i Polsko v testování pokulhává. Podle OWID země v minulém týdnu denně uskutečnila jen 47 testů na sto tisíc obyvatel. Oficiální data ukazují, že Polsko od začátku pandemie provedlo test třem milionům lidí. V minulém týdnu tu zdravotníci otestovali zhruba dvacet tisíc lidí denně.



Německo v sobotu zaevidovalo 2 297 nových infekcí, což představuje dosud nejvyšší denní bilanci od dubna. Podle odborníků lze i v příštích dnech v zemi očekávat další nárůst. V Německu se dosud covidem-19 nakazilo více než 272 tisíc lidí. Celkově tu s koronavirem zemřelo přes devět tisíc pacientů.



Německo zvýšilo testování už v srpnu

Spolková republika začala zvětšovat množství odběrů už v srpnu. Země, která má přes 83 milionů obyvatel, dokáže podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) otestovat až 1,1 milionu lidí týdně. Německo v minulém týdnu denně provedlo 191 testů na sto tisíc obyvatel.



Od začátku března do 6. září potom místní laboratoře podle stanice BBC vyhodnotily 1,3 milionu testů na koronavirus.



Němci na rozdíl od Čechů ve většině případů za test nemusí platit. Testování kromě zdravotních pojišťoven financují i jednotlivé spolkové země. Nárok na test zdarma mají také zdravotníci, zaměstnanci škol nebo Němci vracející se z rizikových oblastí. Testování je dostupné na nádražích, dálnicích i letištích.

Podobně jako naši další sousedé, také Rakousko zaznamenalo v minulém týdnu nárůst případů koronaviru. Země, která má přibližně 8,9 milionů obyvatel, za neděli zaznamenala 621 nově pozitivních.

Počet aktivně nemocných tak stoupl podle úřadů na 8 375 ze středečních 6 600.



Rakousko v minulém týdnu provedlo denně zhruba 145 testů na sto tisíc obyvatel. Zatímco minulé pondělí místní zdravotníci otestovali devět tisíc lidí, v pátek i v sobotu už to bylo přes osmnáct tisíc. Rakousko od začátku pandemie uskutečnilo téměř 1,4 milionu testů – o 200 tisíc víc než Česko.

Česko má jednu z nejnižších smrtností

Česká republika má nicméně v současnosti jednu z nejnižších smrtností, tedy podílu zemřelých v souvislosti s covidem na celkovém počtu nakažených. Univerzita Johnse Hopkinse uvádí, že smrtnost v Česku je 1,2 procenta, zatímco v Rakousku 2,2 procenta, Polsku tři procenta a Německu 3,5 procenta.



O něco lépe je na tom Slovensko se smrtností 0,6 procenta. Z evropských zemí mají dle statistik nejvyšší smrtnost Itálie (12,2 procenta) a Británie (11,0 procenta), nejnižší naopak Island (0,5 procenta).



Co se týče úmrtí v souvislosti s covidem-19 na sto tisíc obyvatel, je na tom ze sousedních zemí nejlépe Slovensko (jeden mrtvý na sto tisíc) před Českem (pět), Polskem (šest), Rakouskem (devět) a Německem (jedenáct).



V současnosti je na tom z tohoto pohledu lépe než Česko jen pět zemí v EU. Kromě zmíněného Slovenska například Kypr, Lotyšsko, Řecko nebo Litva.



V květnu řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek, že podle jeho odhadu nezemřelo šedesát procent lidí, jejichž úmrtí jsou v koronavirových statistikách v zemi, primárně na nemoc covid-19.



„Většinou měli jiné chronické nemoci, často i více než jednu,” uved Dušek. Nejčastěji šlo o nemoci srdce, dýchací soustavy nebo cukrovku.