Pár strávil měsíc plavbou přes Atlantik, o pandemii koronaviru nic nevěděl

Elena Manighettiová a Ryan Osborne se na cestu dlouhou tři tisíce námořních mil vydali ze španělsko ostrova Lanzarote 28. února. Z posledních zpráv věděli, že koronavirus v Číně slábne. Když ale 25. března dorazili na ostrov Bequia v Karibiku, po pětadvaceti dnech se opět dostali na internet a zkoprněli.

„Koupili jsme si nějaká data. Vzpomínám si, že Ryan přečetl nahlas nové zprávy a spadla nám oběma čelist. Nejdřív bylo těžké to pochopit,“ uvedla Manighettiová. „Pokud jste se právě probudili z kómatu, myslím si, že by bylo obtížné si představit rozsah toho, co se odehrálo,“ dodal Osborne.



Manighettiová pochází z Lombardie na severu Itálie, která se stala jedním z nejpostiženějších míst planety. „Našli jsme asi deset dnů starý článek, ve kterém se psalo, že moje domovské město Bergamo je nejhůře zasažené na světě. Hned jsem volala tátovi. Naše rodina je naštěstí v pořádku,“ uvedla.



Nové informace dvojice vstřebala až po zhlédnutí snímků armádních kamionů odvážejících z Bergama těla obětí, na která už město nemělo místo ani rakve. „To byl určitě největší šok,“ řekla Manighettiová listu The Guardian.

Pár třicátníků žije na plachetnici od roku 2017 a sdílí videa ze svého života na YouTube. Dvojice žila v britském Manchesteru, ale protože si nemohla dovolit koupit byt, rozhodla se pro malou loď, se kterou prozkoumává s malým rozpočtem svět. Partneři se živí grafickým designem a copywritingem.



Hlavně žádné špatné zprávy

Na cestu přes Atlantik se oba dlouho připravovali a jediným komunikačním prostředkem na jejich putování byl satelitní telefon schopný přijímat zprávy o maximální délce 160 znaků. Požádali proto své příbuzné a přátele, aby jim během plavby neposílali žádné špatné zprávy.

„Je celkem běžné, že námořníci si nepřejí na cestě dostávat žádné špatné zprávy, protože s tím stejně nemohou nic udělat,“ popsala Manighettiová. „Jediné, co můžete na moři dělat, je plakat, křičet, strachovat se, ale nemůžete se otočit, protože vítr za vámi je příliš silný,“ říká Osborne.

Páru se po několika odmítnutích nakonec podařilo zakotvit právě v Bequii na ostrovním státě Svatý Vincenc a Grenadiny, který nemá ani jeden případ koronaviru. „Jsme ve dvou realitách. Jsme na tomto úžasném místě a máme velké štěstí, zatímco jinde lidé umírají a jsou v nemocnici,“ shodují se partneři.