Sedm lékařů má po protiočkovacím summitu covid, včetně předního antivaxera

„Byl jsem na ivermektinu šestnáct měsíců a moje žena také. Nikdy v životě jsem se necítil zdravěji,“ prohlásil lékař Bruce Boros 9. listopadu ve floridské Oscale na antiočkovacím summitu, jehož se zúčastnilo asi 800 lidí. O dva dny později Boros onemocněl covidem.

Jednasedmdesátiletý kardiolog v USA podle The Guardianu patří mezi prominentní odpůrce očkování. Několik dní po konferenci se nákaza covidem podle organizátora akce Johna Littela projevila také u dalších šesti lékařů, kteří se summitu zúčastnili a vystupovali zde proti vakcínám.

Littel podle listu The Daily Beast (TDB) však trvá na tom, že se lékaři nenakazili na konferenci. „Myslím, že to dostali v New Yorku nebo v Michiganu nebo odkudkoli. Byli to lidé, kteří přiletěli z různých míst,“ uvedl a dodal, že odmítá označení summitu coby „superpřenašečské“ události.

Podle TDB ale lidé na akci neměli roušky a nedodržovali rozestupy. Littel dodal, že všichni nakažení lékaři údajně reagovali dobře na léčbu ivermektinem. „Brucovi se daří dobře,“ řekl. TDB nicméně s odkazem na své zdroje napsal, že Boros se potýká s vážným průběhem nemoci.

Chtěl jsem otce zpráskat, řekl antivaxer

Ivermektin, který vznikl v 70. letech minulého století jako antiparazitikum, začala řada lidí nazývat zázračným lékem na covid-19, zejména v kruzích, které odmítaly nově vyvinuté vakcíny. Řada zemí včetně například Slovenska pak schválila jeho mimořádné použití pro pacienty s těžkým průběhem covidu.

Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) nicméně uvedl, že ivermektin nemá žádné prokázané účinky proti covidu a lidé si jeho užíváním, zejména ve větších dávkách, mohou naopak ublížit.

Používat ivermektin k prevenci či léčbě covidu-19 nedoporučuje ani Evropský lékový regulátor (EMA). Český Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v březnu umožnil zdravotnickým zařízením podávat přípravek pacientům s covidem-19 v rámci experimentální léčby.

Boros v předchozích měsících odsoudil lékaře a vládního experta Anthonyho Fauciho za propagaci vakcín a označil ho za podvodníka. „Farmaceutický průmysl na nás chce pouze vydělat,“ zuřil Boros. Když se na jeho hlavu poté snesla kritika, tvrdil, že chce pouze zachraňovat životy.

„Když jsem podal ivermektin těžce nemocnému pacientovi s covidem, do šesti hodin přestal kašlat,“ uvedl Boros na konferenci, kde rovněž kritizoval svého devětasedmdesátiletého otce za to, že se nechal proti koronaviru očkovat bez jeho vědomí. „Má vymytý mozek. Nechal se očkovat a neřekl mi to. Byl jsem naštvaný. Chtěl jsem mu dát výprask,“ řekl.

Studie propagující lék jsou plné chyb

Nezávislá skupina amerických a australských lékařů a vědců v říjnu zveřejnila závěr svého šetření, v němž posoudila veškeré dostupné studie s kontrolní skupinou ohledně účinnosti ivermektinu u covidových pacientů.

Tyto by měly přinášet nejdůvěryhodnější výsledky. Jsou v nich zkoumáni pacienti náhodně rozdělení na dvě skupiny, přičemž první z nich je podáván lék a druhým z nich neúčinná látka, tedy placebo.

Tým se zabýval rovněž šesti pozorovacími studiemi, jež pouze sledují, co se děje pacientům, kteří lék už berou.

Pět z šestadvaceti studií podle nezávislých výzkumníků vykazovalo známky padělaných dat. Dalších pět studií obsahovalo faktické chyby, například v nich byla špatně sečtená čísla.

Vědci došli k poznatku, že studie, které nejvíce naznačovaly účinnost ivermektinu proti covidu-19, zároveň budily největší podezření z manipulace s daty či nesprávného postupu autorů.

Největší a nejkvalitnější studii ohledně ivermektinu provedla podle vědců McMasterova univerzita v Kanadě, která však došla k závěru, že užívání léku pacientům s covidem-19 nepřineslo žádný prospěch.