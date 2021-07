Britskou mládež vyděsilo video po očkování, obává se neurologických potíží

Na videu, které se v minulém týdnu objevilo na Instagramu, je vidět, jak čtyřiatřicetiletá Georgia-Rose Segalová zápolí s rovnou chůzí. Na jednom ze záběrů se žena v kuchyni kvůli třesoucím se nohám téměř zhroutí, na dalším se svíjí v křečích na nemocničním lůžku.



„Od 29. června, po druhé dávce očkování společnosti Pfizer, zažívala Georgia denně únavu, která posléze přešla v neurologické potíže. Georgia má nyní vážné potíže s používáním nohou. A ano, předtím byla v dokonalé kondici a zcela zdravá,“ zní popisek u videa.

To na sociální síti zveřejnil účet Imjustbait, jenž od svého založení v roce 2014 nasbíral celkem 4,7 milionů sledujících. Příspěvek vyvolal vášnivou debatu. Objevilo se pod ním téměř osm a půl tisíc komentářů. Uživatelé tu nejčastěji hovoří o strachu z vedlejších účinků očkování proti koronaviru.

„Proto jsem se nenechal očkovat. Pokud by šlo o život, udělám to, ale moji kamarádi dostali covid a proběhl u nich jako nachlazení. Nikdo mi zatím nenabízel vakcínu na nachlazení,“ uvádí jeden z uživatelů. „Tohle je ten odpad, co se do nás snaží nacpat. Děkuji, nechci,“ odpovídá mu další.

Někteří diskutéři nicméně poukazují na fakt, že očkování proti covidu-19 po celém světě podstoupilo už několik set milionů lidí a riziko rozvoje takových neurologických problémů, kterým čelí Segalová, je velmi nízké.

„Její potíže jsou hrozné, ale mám dokončené očkování a jsem v pořádku. Určitě každému doporučuji, ať na vakcínu zajde,“ uvedl jeden z uživatelů.



Ačkoli před měsícem britští úředníci podle listu The Times jásali, že se mladí po měsících čekání, během nichž stát očkoval starší lidi, hrnou k rezervacím, prvotní zájem nyní opadl. V Anglii je aktuálně naočkovaných 68 procent lidí pod třicet let, ve věku nad padesát je to 96 procent.

Britská Národní zdravotní služba (NHS) uvedla, že jeden ze tří lidí v Anglii ve věku 18 až 29 let ještě neobdržel první dávku očkování. Virus se přitom nyní v této skupině rekordně šíří, přičemž více než jeden ze sta obyvatel ve věku 20 až 29 let měl v minulém týdnu pozitivní test.

Ačkoli od 18. června mají na očkování nárok všichni, podle NHS zbývá v Británii naočkovat ještě kolem tří milionů mladých dospělých. Alespoň jednu dávku očkování už v Británii dostalo 88 procent dospělé populace, plně očkováno je zatím 70 procent dospělých.

Instagram videa na síti ponechá

Segalová listu The Times popsala, že se o svých problémech rozhodla promluvit poté, co ji k tomu vyzvali přátelé. Účet Imjustbait jí pak nabídl publikování jejího příběhu. Segalovou z nemocnice propustili po devíti dnech. Na internetu se nyní snaží vybrat peníze na cestu do Kalifornie, kde chce navštívit specialistu na alternativní medicínu.

Podle The Times se zdá, že příběh Segalové skepsi mladých ještě prohloubil. Třiadvacetiletá servírka Kevani Airdová z Birminghamu nemůže na videa přestat myslet. Očkování odmítá, v její rodině ho nemá nikdo. „Nevěřím tomu a nevěřím vládě. Za takové riziko to nestojí,“ líčí žena.

Airdová rozhodně není sama. V Birminghamu se nechalo očkovat jen 44 procent lidí pod 30 let, což je jeden z nejnižších údajů v Anglii. Experti nyní podle The Times varují, že rostoucí počet infekcí u lidí mladších třiceti let je hlavní hnací silou třetí vlny a varují před přetížením NHS.



Instagram v reakci na mediální pozornost uvedl, že video se Segalovou neodstraní, neboť příběh není falešný, ale informuje o velmi vzácném vedlejším účinku očkování. Video nicméně společnost „omezila“, tudíž bude méně prominentní a síť ho uživatelům nebude doporučovat.



Mladí se nejvíce bojí neplodnosti

Vzácné neurologické potíže nejsou jediným vedlejším účinkem vakcín, o kterém se na sociálních médiích v Británii mluví. „Byla jsem z očkování nadšená, ale všimla jsem si několika příspěvků o méně plodných ženách,“ líčí například dvacetiletá univerzitní studentka Sasha Bunnová.

Tuto teorii ale odborníci vylučují. „Riziko neplodnosti je pravděpodobně největší obavou, kterou od mladých lidí slyším,“ říká profesor Martin Marshall, předseda britského sdružení praktických lékařů. NHS v reakci zahájila osvětu, že očkování neplodnost rozhodně nezpůsobuje.

Mladí Britové podle The Times rovněž často jako důvod, proč se nechtějí očkovat, uvádějí nedůvěru v autoritu. „Zbláznili jste se? Je to kontrola populace. Nikdy jsem nevěřil vládě. Nemám víru v tento systém,“ líčí třiatřicetiletý uklízeč ulic Lance Smith z Birminghamu.

„Kašlat na vakcínu,“ souhlasí osmnáctiletý student Harun Mahmood. „Neměl jsem covid, tak proč bych ji potřeboval,“ říká. Pokud by však odmítnutí znamenalo, že nebude moci chodit do nočních klubů, podobně jako mnoho dalších připouští, že své rozhodnutí asi ještě přehodnotí.



Za váhavostí s očkováním je podle odborníků také skutečnost, že mladí mají nižší riziko těžkého průběhu covidu. Mezi 140 tisíci lidmi, kteří mají jako důvod smrti uveden covid, jich bylo pouze 237 mladších třiceti let.



Bilance nových případů infekce v Británii už pátý den v řadě klesá. V pondělí země ohlásila něco přes 29 tisíc infikovaných, ještě před týdnem to bylo přes 48 tisíc. Je to poprvé od začátku pandemie, kdy přírůstek nakažených klesá bez ohledu na uvolnění restrikcí.

Odborníci také upozorňují, že díky očkování nyní nemocnice navzdory počtu nakažených nemají tolik těžkých případů covidu-19. Hospitalizovaných je aktuálně asi pět tisíc lidí, což je podstatně více než koncem května, kdy počet covidových pacientů klesl na zhruba devět stovek, ale zároveň mnohem méně než během vrcholu zimní vlny pandemie, kdy nemocnice ošetřovaly skoro 40 tisíc nakažených.

Některé nemocnice přesto mají problémy, jak ukázala pondělní výzva zdravotnických zařízení v severoirském Belfastu. Vedení dvou nemocnic požádalo sestry, aby se dobrovolně hlásily na přesčasy, protože kvůli rostoucímu počtu covidových pacientů není dost personálu.