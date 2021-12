Novozélanďan šel na vakcínu proti covidu desetkrát, chtěl si vydělat

„Převzít identitu jiného člověka a podstoupit pod ní lékařské ošetření je nebezpečné. Ohrožuje to jak člověka pod falešnou identitou, tak toho, za koho se vydává. V jeho zdravotním záznamu bude, že dostal očkování, přestože to tak není,“ řekla ministryně zdravotnictví Astrid Koornneefová.

Očkování muž podstoupil v několika různých očkovacích centrech. Policie ho nyní viní z toho, že si nechal zaplatit od lidí, kteří se sice nechtěli proti koronaviru nechat očkovat, ale toužili po výhodách, jenž vláda očkovaným udělila.

Neočkovaní na Novém Zélandu čelí například omezením při vstupu do restaurací, kaváren, tělocvičen či dalších podniků. Očkovaní naopak do těchto zařízení mohou vstoupit bez ohledu na epidemiologickou situaci. Podle úřadů má ukončené očkování 87 procent lidí starších dvanácti let.

Nebezpečné a hloupé, říkají experti

Vakcinoložka Helen Petousis-Harrisová z aucklandské univerzity řekla, že dosavadní studie tak velké dávkování nezahrnovaly, takže je těžké předpovědět, co se může stát člověku, jenž během jednoho dne dostane hned deset dávek. „Pravděpodobně vám den nebo dva nebude dobře, protože tělo zahájí imunitní reakci na několik vakcín,“ uvedla.

Ředitel novozélandského Malaghanského lékařského institutu a imunolog Graham Le Gros mužovo chování označil za „hloupé a nebezpečné“. „Je nepravděpodobné, že by po deseti dávkách zemřel, ale aplikace tolika dávek může mít za následek, že vakcína nebude správně fungovat,“ řekl.

„Ti, kteří si nechají aplikovat vakcínu jménem jiných lidí, nebudou mít lepší ochranu proti nemoci a jsou hloupí, když pomáhají lidem, kteří by měli očkování podstoupit pro své vlastní bezpečí,“ dodal Le Gros.

Na Novém Zélandu není zapotřebí se v místě očkování prokázat průkazem totožnosti, stačí nahlásit jméno, datum narození a adresu, kterou si zdravotníci ověří v registru.

Pětimilionové zemi se dlouhodobě daří držet šíření infekce velmi striktně pod kontrolou. Nový Zéland od začátku pandemie zaregistroval necelých dvanáct tisíc nákaz a 44 lidí tam s covidem-19 zemřelo.

Hranice pro přílety ze zahraničí stát zavřel hned v začátcích pandemie a od té doby pravidla neuvolnil. Plně naočkovaní cizinci budou moci do něj postupně začít vstupovat od 30. dubna příštího roku.

Plně naočkovaným Novozélanďanům umožní země vstup na území jejich domovského státu z Austrálie od poloviny ledna, novozélandští občané a rezidenti pobývající ve většině ostatních zemí se budou moci navrátit od poloviny února.