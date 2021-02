Experti WHO doporučili vakcínu AstraZeneca, výhody převažují nad riziky

Strategická poradní skupina expertů WHO pro imunizaci (SAGE) uvedla, že výhody vakcíny převažují nad možnými riziky.

Preparát by proto měl být doporučen k širokému užití, a to také u lidí nad 65 let. Jako vhodný interval mezi první a druhou dávkou vakcíny stanovila skupina dobu osmi až dvanácti týdnů.

SAGE rovněž uvedla, že ačkoliv vyvstaly pochybnosti o účinnosti vakcíny vůči nakažlivější variantě koronaviru poprvé zaznamenané v Jihoafrické republice, „není důvod nedoporučit její užívání“.



JAR v neděli zastavila očkování touto vakcínou poté, co testy provedené na malém počtu pacientů ukázaly, že látka nechrání proti mírnému a středně závažnému průběhu covidu-19 u lidí nakažených mutací koronaviru, která se v africké zemi stala dominantní.

Účinnost vakcíny AstraZeneca je 70 procent

Tamní úřady oznámily, že nyní počkají na doporučení vědců, jak dál postupovat. Použití preparátu jen u lidí mladších 65 let doporučily zdravotnické úřady mimo jiné v Německu, Francii, Rakousku či Švédsku.



Pochybnosti o účinnosti vakcíny firmy AstraZeneca se objevily i v souvislosti s věkem očkovaných.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) koncem ledna doporučila schválení vakcíny AstraZeneca, aniž by určila věkovou hranici pro její použití.

Účinnost vakcíny AstraZeneca je podle agentury AFP 70 procent, což je méně než v případě vakcín firem Pfizer/BioNTech a Moderna, které mají účinnost vyšší než 90 procent.

Britsko-švédská očkovací látka vyvinutá ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou nicméně využívá tradičnějších technologií, což usnadňuje její výrobu. Nemusí se také skladovat v hluboce podchlazeném stavu, čímž je vhodnější pro masové očkovací kampaně.