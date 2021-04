V Německu se situace nelepší, Merkelová žádá lidi o dodržování opatření

V Německu v sobotu začala platit další opatření spojená s takzvanou nouzovou epidemickou brzdou včetně omezení nočního vycházení nebo uzavírky škol a obchodů v postižených regionech.

„V našem boji s pandemií je to něco nového. Ale jsem přesvědčená o tom, že je to nutně potřeba,“ uvedla Merkelová ve svém pravidelném videopodcastu. „Pomůže nám to dosáhnout toho, abychom třetí vlnu pandemie nejdříve zpomalili, pak zastavili a pak zcela obrátili,“ dodala.

Institut Roberta Kocha (RKI) v sobotu také oznámil, že mezi země s vysokým rizikem nákazy koronavirem nově zařadil Indii.



To znamená, že němečtí občané, kteří se od pondělka z Indie budou vracet, musí mít negativní test na koronavirus a nastoupit do dvoutýdenní karantény. Cizince z Indie úřady přes německé hranice vůbec nepustí.

V Německu, které má přibližně 83 milionů obyvatel, se od počátku pandemie koronavirem nakazilo zhruba 3,27 milionu lidí. Z onemocnění se zatím vyléčilo kolem 2,88 milionu lidí.

Sedmidenní reprodukční číslo v Německu pátek večer stouplo na 1,08 z 1,01 předchozí den. Číslo udává, na kolik dalších lidí infikovaný člověk nákazu přenese.

Současný údaj znamená, že sto infikovaných lidí nakazilo v průměru zhruba 108 dalších lidí. Pokud je číslo dlouhodobě pod hodnotou jedna, má se za to, že infekce je na ústupu.

V přepočtu na 100 tisíc obyvatel má Německo nyní 164,4 nakažených. O den dříve jich bylo 164 a před týden 160,7.