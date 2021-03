V Berlíně přestali očkovat AstraZenecou lidi pod šedesát let

Berlín nebude očkovat vakcínou AstraZeneca lidi mladší 60 let. Již dříve zastavila berlínská klinika Charité očkování pro ženy pod 55 let. Podobný krok učinily také nemocnice skupiny Vivantes a AstraZenecou prozatím neočkuje ženy pod 55 let ani okres Euskirchen v Severním Porýní-Vestfálsku.