Antiparazitikum zkrátí délku covidové infekce, tvrdí izraelský odborník

20:20

Izraelský expert na tropická onemocnění Eli Schwarz tvrdí, že po provedení klinické studie má důkaz o tom, že lék Ivermektin používaný v zemích třetího světa proti parazitům, může u lidí s covidem-19 významně snížit délku infekce. Zjištění podle Schwarze naznačují, že pokud by byl lék podán na počátku nemoci, mohlo by to zabránit zhoršení stavu a hospitalizaci.