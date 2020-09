Izrael omezil shromažďování. Snaha zabránit demonstracím, zuří opozice

Nová pravidla začala platit okamžikem schválení, napsal ve středu deník The Jerusalem Post (JP). Platit mají týden, ale vláda je může prodloužit o další dva týdny.

„Mohou protestovat v dosahu kilometru. Problém je šíření nemoci a šíření anarchie,“ uvedl Netanjahu na Facebooku k demonstracím, které se konají kvůli jeho korupčním skandálům i kvůli tomu, jak vláda řeší krizi kolem koronaviru.

„Co bude další krok? Zakážou opozičnímu lídrovi předstoupit před parlament?“ ptal se v úterý v parlamentu šéf opozice Jair Lapid.



Další kritik nové normy, poslanec Eli Avidar, zákon označil za „útok na izraelské občany“. „Když zákon projde, nikdo už nás nebude moci nazývat jedinou demokracií na Blízkém východě, staneme se diktaturou,“ řekl Avidar.

K Netanjahuově rezidenci v Jeruzalémě míří každý víkend tisíce lidí demonstrovat za jeho demisi.

Mezi účastníky bývá mnoho mladých Izraelců, kteří přicházejí kvůli protikoronavirovým opatřením o práci. Netanjahu je také prvním izraelským premiérem souzeným za výkon funkce.

Před rezidencí premiéra se mohou sejít dva tisíce lidí

Obžalován je ve třech kauzách z korupce, podvodu a zneužití důvěry; veškerá obvinění odmítá a označuje je za hon na čarodějnice.



Podle nových pravidel se budou před Netanjahuovou rezidencí moci sejít maximálně dva tisíce lidí, a to ve sto dvacetičlenných skupinkách, spočítal podle velikosti náměstí deník The Times of Israel.

To je podle něj mnohem méně než 10 tisíc až 20 tisíc lidí, kteří tam chodili demonstrovat v některé dny dosud.

Izraelská vláda od minulého pátku zavedla celostátní karanténu kvůli vysokým denním přírůstkům nákaz koronavirem. Mimo jiné se zavřely obchody, které neprodávají nezbytné zboží, a restaurace smějí prodávat jen s donáškovou službou domů.

Denně v Izraeli přibývá několik tisíc případů

V úterý Netanjahu uvedl, že opatření budou trvat nejméně měsíc. „Máme více než 800 vážně nemocných pacientů a počty mrtvých také rostou,“ řekl premiér.



V Izraeli, který má asi devět milionů obyvatel, se dosud potvrdilo na 237 tisíc případ nákazy koronavirem, z toho 1 528 lidí zemřelo.

První karanténní opatření zavedla vláda koncem března a uvolnila je v květnu, když se počet nových případů výrazně snížil. V posledních týdnech však denně přibývá několik tisíc nakažených, zatímco na jaře to byly maximálně stovky.