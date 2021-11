Na párty v Itálii si lidé cíleně předávají covid, někteří skončili na JIP

Podle lékařů se lidé chtějí nakazit koronavirem, aby získali protilátky a potvrzení do covidového certifikátu. To je možné dostat po dobu do 180 dní od uzdravení z nemoci.

Dalšími možnostmi je se nechat naočkovat či mít negativní test. Covidový certifikát je v Itálii nezbytný například pro vstup na pracoviště, do barů či posiloven.



„Zdravotnické úřady již zaznamenaly několik případů, kdy se lidé nakazili na těchto setkáních záměrně,“ oznámil jihotyrolský zástupce regionálního epidemického koordinátora Patrick Franzoni.

„V uzavřené místnosti, kde je pozitivní člověk s variantou delta, se lehce nakazí pět až deset lidí,“ dodal. O dobrovolný přenos nákazy se podle něj pokoušejí především mladší lidé, kteří podceňují nebezpečnost nemoci covid-19.

„Mnozí si myslí, že je to taková chřipka. Ale popravdě řečeno dopady mohou být dlouhodobé a mladí také mohou skončit v nemocnici,“ uvedl Franzoni.

Podle úřadů je mezi obyvateli Jižního Tyrolska výrazně menší zájem o očkování. Proočkovanost v regionu na hranici s Rakouskem je o více než deset procentních bodů nižší než ve zbytku Itálie. Dokončené očkování proti covidu-19 mají bezmála tři čtvrtiny Italů.