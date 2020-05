Bohatí italští mafiáni požádali o příspěvek pro chudé, úředníci jim ho dali

Právě jeho italští a američtí vyšetřovatelé označují za jednoho z nejvýznamnějších mužů v obchodu s kokainem. Podle vyšetřovatelů Pannunzi peníze „nepočítá, ale váží“. Na příspěvek například dosáhl i jeho syn Alessandro. Ten je manželem dcery jednoho z hlavních kolumbijských producentů kokainu.

Italská policie prověřovala oprávněnost pěti set podezřelých žádostí o finanční pomoc a vybrala 101 jmen lidí, kteří ji budou muset vrátit, protože jim nenáleží.

Celkem jde o 516 tisíc eur (přes 14 miliard korun). Měsíční příspěvek pro nejchudší činí 780 eur na osobu a týká se pěti milionů Italů, kteří žijí pod prahem bídy.



Informace o chybném vyplacení peněz se v Itálii zveřejňuje v době, kdy země pociťuje těžké důsledky epidemie koronaviru. Zemřelo tam přes 32 tisíc lidí a velmi pozvolna se začínají uvolňovat opatření.



Nelibost vyvolalo například i nedávné propuštění téměř čtyř set mafiánských bossů z věznic nebo jejich přesun do domácího vězení. Úřady to zdůvodnily tím, že šlo o lidi, u nichž by v případě nakažení koronavirem hrozily komplikace.

Opozice ale kvůli tomu požaduje odvolání ministra spravedlnosti Alfonsa Bonafedeho a ve středu se o tom má hlasovat v Senátu. Podle médií ale opozice nemá k prosazení ministrova odvolání dostatek hlasů.

Mafie ’Ndrangheta funguje na rodinném principu, působí především v jihoitalské Kalábrii, ale má vliv i na severu země a i jinde ve světě. Odborníci o ní tvrdí, že je jako jediná z mafiánských organizací zastoupena na všech kontinentech.