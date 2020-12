Nepoučili jsme se, březen bude tvrdý jako letos, varuje italský infektolog

„Virus tu stále je a pořád se šíří stejně, je stejně nebezpečný teď jako byl minulý březen a jako bude v březnu 2021, pokud o svátcích ke konci tohoto roku nebudeme opatrní,“ uvedl Ippolito v rozhovoru s listem Corriere della Sera.



Italské úřady podle něj nyní doplácejí na letní uvolňování. „Při prvním náznaku zpomalování epidemie děláme tutéž chybu,“ dodal.



Šéf institutu srovnal italský přístup k epidemii se zhruba o 20 milionů lidnatějším Německem: „Německá kancléřka Angela Merkelová vystoupila v televizi a svým spoluobčanům v den, kdy Německo dosáhlo rekordních 590 úmrtí, sdělila, aby omezili kontakty a zůstali doma.“



„V Itálii v průměru od začátku listopadu umírá 600 lidí denně, ale zdá se, že to nikoho nezajímá,“ uvedl infektolog.

Itálie má v absolutních číslech nejvyšší počet úmrtí s covidem-19 v Evropě, celosvětově je podle statistik listu The New York Times v počtu zemřelých na 100 tisíc obyvatel na čtvrtém místě za Belgií, San Marinem a Peru.

Ippolito uvádí, že není zcela jasné, proč v jihoevropské zemi tolik lidí zemřelo. Italové podle něj sice mají vysoký průměrný věk, to má však i více než 125milionové Japonsko, které celkem zaznamenalo okolo 2 500 úmrtí.

„Je pravda, že v Itálii mnoho starých lidí, kteří jsou nejvíce ohrožení, žije ve stejném domě jako jejich děti a vnoučata, a proto jsou více vystavení nákaze, ale to je jen částečná odpověď,“ uvedl Ippolito.

Italské ministerstvo zdravotnictví v pondělí oznámilo 12 030 nově evidovaných případů infekce, o den dříve to bylo při více testech 17 938. Úmrtí s covidem-19 hlásily v pondělí úřady 491 a o den dříve 484.

Vláda s dalším zpřísněním opatření váhá

Od prvního zaznamenaného případu v únoru se v Itálii, jež má 60 milionů obyvatel, potvrdilo 1,85 milionu případů koronaviru.

Italská média v posledních dnech spekulují, že by tamní vláda mohla pro vánoční svátky zpřísnit koronavirová opatření. Zavřít by se mohly obchody a restaurace, omezilo by se vycházení.

Dosavadní opatření pro Vánoce, která italská vláda vyhlásila začátkem prosince, zahrnují zákaz cestování mezi regiony od 21. prosince do 6. ledna a o dvou vánočních svátcích a na Nový rok i zákaz opuštění domovských obcí s výjimkou naléhavých důvodů.

V platnosti zůstane i noční zákaz vycházení od 22:00 do páté hodiny ranní, na Nový rok má trvat až do 7:00.