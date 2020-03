Teplejší počasí může koronavirus zpomalit, ne zastavit, upozorňují vědci

Jednu ze studií s optimističtějšími závěry provedl tým odborníků z univerzity ve městě Kuang-čou v jihočínské provincii Kuang-tung. Vědce zajímalo, jak mohou změny ročního období a teplot ovlivnit šíření nového koronaviru. Jejich závěrečná zpráva naznačuje, že teplo může hrát v chování viru velkou roli.

„Teplota může významně ovlivnit přenos nemoci COVID-19. Virus je citlivý na vysokou teplotu, což by mohlo bránit jeho šíření v teplejších zemích. Naopak v chladnějších klimatických podmínkách se šíří rychleji,“ uvedla studie.

Její autoři proto doporučují, aby země a oblasti s nižší teplotou přijaly nejpřísnější kontrolní opatření.

Analýza ukázala, že počet případů koronaviru byl nejvyšší při průměrné teplotě 8,72 stupně Celsia a poté začal klesat. „Teplota má dopad na životní prostředí lidí a může hrát významnou roli v oblasti veřejného zdraví, pokud jde o vývoj a kontrolu pandemie,“ doplnil vědecký tým.

Koronavirus bude při teplejším počasí méně přenosný

Mnoho vlád a zdravotních úřadů podle listu South China Morning Post spoléhá na to, že koronavirus společně s teplejším počasím přijde o svou sílu, jak je tomu obvyklé u virů způsobujících běžnou chřipku či nachlazení.

Studie vědců z americké Harvardovy univerzity nicméně ukázala, že trvalý přenos koronaviru a rychlý růst infekcí byl možný v celé řadě vlhkostních podmínek, od studených a suchých provincií v Číně až po tropická místa.

„Samotné počasí, jako je zvýšení teploty a vlhkosti spojených s příchodem jara a léta na severní polokouli, nemusí bez provedení rozsáhlých zásahů v oblasti veřejného zdraví nutně vést k poklesu počtu případů,“ uvedla studie.

Jiní odborníci, jako ředitel Centra pro výzkum infekčních nemocí na Americké univerzitě v Bejrútu Hassan Zaraket, se domnívají, že koronavirus bude díky teplejšímu a vlhkému počasí méně stabilní a tím méně přenosný.

Také ředitel programu Světové zdravotnické organizace (WHO) pro mimořádné události v oblasti zdraví Mike Ryan varoval, že by lidé neměli počítat s tím, že pandemie koronaviru v létě automaticky zmizí. „Musíme předpokládat, že virus bude mít i nadále schopnost se šířit,“ prohlásil.

Pandemie by mohla skončit v červnu, predikuje epidemiolog

Podle uznávaného čínského epidemiologa Čunga Nan-Šana by nicméně pandemie koronaviru mohla skončit v červnu.

„Pokud budou země brát šíření nákazy vážně a budou připraveny podnikat razantní opatření, mohla by být pandemie během pár měsíců za námi,“ uvedl poradce čínské vlády pro oblast zdravotnictví, který v roce 2003 výrazně přispěl k zastavení šíření nemoci SARS způsobované rovněž koronavirem.

„Můj odhad ohledně června se zakládá na tom, že všechny země podniknou ta správná opatření. Pokud ne, může pandemie trvat déle,“ dodal třiaosmdesátiletý zdravotnický expert Čung.

Lidé nejsou po odeznění příznaků příliš nakažliví

Další čínská studie tento týden naznačila, že koronavirus může v těle přetrvávat nejméně dva týdny poté, co příznaky onemocnění zmizí. Podle odborníků ale není taková vytrvalost v případě virů ničím novým. Pacienti v období po odeznění příznaků pravděpodobně nejsou příliš nakažliví.

Podle epidemioložky Krys Johnsonové z americké Temple university to dokonce může být dobrá zpráva. „Viry, které mají tendenci zůstat v lidském systému, jsou také viry, proti kterým si tělo vyvíjí silnou imunitní reakci. Tělo tak nemusí být znovu infikováno,“ uvedla pro magazín Live Science.

Nová zjištění přišla poté, co Japonsko oznámilo, že testy ukázaly přítomnost koronaviru u ženy, která se předtím z nemoci zotavila.

Jednou z možností podle Johnsonové je, že Japonka chytila od jiného člověka novou verzi viru. Další eventualitou je, že její vlastní systém virus zcela neporazil a ten se znovu začal množit v plicích, tudíž došlo k opětovnému výskytu příznaků.

Důvod, proč lidé nejsou po odeznění příznaků příliš nakažliví, podle Johnsonové spočívá v tom, že virové částice se do okolí šíří kašlem nebo kýcháním. „Tito jednotlivci ale po uzdravení kašel obvykle nemají. Šíření viru by vyžadovalo mnohem důvěrnější kontakt,“ popsala epidemioložka.

Krátce po uzdravení by proto lidé měli být doma opatrní, neměli by se s ostatními členy domácnosti dělit o nápoje nebo jídlo a měli by si často mýt ruce. „Ale pokud jsou jen nositeli, neměli by být schopni přenášet nákazu mimo tento úzký kontakt,“ uzavírá Johnsonová.

Prázdné ulice během karantény ve Florencii, Římě a Miláně: