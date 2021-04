Jako odchod z vězení nebo Den vítězství. Británie po 97 dnech opět „bzučela“

Obyvatelé v londýnském Soho podle stanice BBC uvítali, že čtvrť opět „bzučí“ životem. V ulicích bylo plno a policie uzavřela několik silnic s cílem dát podnikům více prostoru pro venkovní posezení hostů. V Newcastlu lidé zašli na pivo i přes mrazivé počasí. Hodnotili, že „to stálo za to“.



Anglie v pondělí umožnila venkovní stolování na zahrádkách barů a restaurací poprvé od zavedení lockdownu na začátku ledna. Lidé tu mohou znovu zajít také do kadeřnictví, fitness center nebo zoo. A přestože na některých místech stále leží sníh, lidé se do hospod jen hrnuli.

„Všude je narváno, připomíná mi to oslavu,“ popsal jeden z návštěvníků baru v Soho. „Upřímně řečeno, mám pocit, jako by nás pustili z vězení,“ uvedl jeho kamarád. „Je krásné vidět, jak Soho znovu bzučí a mnoho podniků znovu ožívá,“ přidala se žena, která ve čtvrti žije patnáct let.



„Ta atmosféra připomíná návrat do Soho 90. let. Přesně takto si představuji Den vítězství,“ uvedl manažer Attila Kulcsar s odkazem na oslavy konce druhé světové války. „Na místě byla přítomná policie, ale nezasahovala a nesnažila se prosadit sociální distancování,“ uvedl.

Místní policie uvedla, že v pondělí došlo na několika místech k „přeplnění“ a lidé se mačkali na sebe. Dodala ale, že spolupracuje s podniky, aby jim pomohla fungovat bezpečně. Mladí lidé nicméně BBC převážně popisovali, že otevření uvítali a rizika šíření covidu-19 se nebojí.

Někteří návštěvníci uvedli, že už mají očkování, jiní se před setkání s přáteli nechali raději preventivně otestovat. Profesor Adam Finn ze Společného výboru pro očkování a imunizaci, uvedl, že lidé by měli i přes úspěch vakcinačního programu v sociální distancování pokračovat.

„Pokud bych si šel sednout na zahrádku na pivo, určitě bych se vyhnul blízkému kontaktu s ostatními lidmi. „Rizika přenosu venku jsou relativně nízká, ale ne pokud začnete přicházet do úzkého kontaktu s lidmi. Není to tak, jako by to celé skončilo,“ varoval Finn.

Také si zajdu na pivo, prohlásil Johnson

Také v severovýchodním Newcastlu si lidé otevření pochvalovali. „Máme tu sice arktické počasí, ale je hezké opět posedět u piva. Jsme seveřani, takže jsme si zvykli,“ uvedl jeden z návštěvníků místního baru. „Ráno hustě sněžilo, ale určitě to za to stojí,“ dodala další návštěvnice.

Také ve Walesu se otevřely obchody a začaly fungovat služby. V Severním Irsku po třech měsících již neplatí výzva, aby lidé zůstávali s výjimkou nutných obchůzek doma, a k prezenční výuce se vrátila část žáků. Ve Skotsku se k běžné výuce vrátili prakticky všichni školáci.

Britský premiér Boris Johnson v pondělí uvedl, že rozvolnění jsou „velkým krokem“ v plánu vedoucím k obnovení svobody, a řekl, že si na oslavu rozvolnění dá na zahrádce pintu piva. Tento svůj plán ale zatím odložil kvůli nedávnému úmrtí prince Philipa, manžele královny Alžběty II.



Johnson zároveň vyzval, aby se lidé i nadále chovali zodpovědně a pamatovali na základní pravidla pro zamezení šíření koronaviru, přestože již kolem padesáti procent lidí v Británii dostalo alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19.