Tableta na doma ochrání před těžkým covidem, Britové ji slibují do podzimu

Obyvatelé Velké Británie s mírným průběhem koronaviru by si mohli doma vzít pilulku a zabránit tak zhoršení nemoci a nutnosti hospitalizace. Během úterka to oznámil premiér Boris Johnson, podle kterého Británie v posledních týdnech zahájila vývoj antivirotik proti covidu-19 s cílem mít do podzimu nejméně dva účinné léky pro domácí užití.